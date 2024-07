Max Verstappen is duidelijk na de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Hongarije. De Nederlander is klaar met de excuses vanuit Red Bull Racing en hoopt dat 'sommige mensen' binnen het team wakker worden.

In gesprek met De Telegraaf laat Verstappen zijn frustraties na de kwalificatie in Hongarije de vrije loop. De Nederlander werd derde achter Lando Norris en Oscar Piastri en begint zondag vanaf P3 aan de race. De Nederlander baalt vooral van het feit dat het grote upgradepakket van Red Bull nog niet gunstig uitpakt. "Daarom ben ik ook gefrustreerd. Ik had gehoopt dat het meer had opgeleverd. De updates werken wel, maar ik denk niet dat het de stappen heeft opgeleverd die we hadden willen zetten. McLaren staat hier op één en twee, dan is het duidelijk dat de auto als een kogel gaat. Bij ons is het anders. Het is lastig om een goede balans te vinden. Ik denk dat ik meer op de limiet moet rijden dan vorig jaar. En dan denk ik dat mijn ronde op zich goed was. Je moet ook niet vergeten dat Lando maar één setje nieuwe banden had. Het was daarom denk ik een vertekend beeld, ik denk dat het gat groter is en dat dat ook het probleem gaat zijn in de race."

Verstappen denkt dat voorsprong in kampioenschap een keer gaat verdwijnen

Ondanks dat Verstappen nog een grote voorsprong heeft in het kampioenschap bij de coureurs en hij de afgelopen weken, ondanks dat hij niet won, telkens uit is gelopen in de stand, denkt de Nederlander dat dit niet eeuwig gaat duren. "Op een gegeven moment is dat ook voorbij. Iedereen leert van hun fouten. Het is niet zo dat ik nu terugga naar het motorhome, met mijn voeten op tafel ga liggen en het allemaal wel prima vind. Ik ben gefrustreerd en niet blij met hoe het gaat. Dan weet ik dat het op deze manier nog twaalf lange wedstrijden kunnen gaan worden. McLaren is de laatste weken altijd snel geweest. Of het nu warm of koud was, op welk circuit dan ook. We worden telkens verslagen op pure snelheid.”

Verstappen hoopt dat 'sommige mensen' bij Red Bull wakker worden

Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, stelde na de vrijdag in Hongarije dat de upgrades al functioneerden. Verstappen ziet dit anders en hoopt sowieso dat 'sommige mensen' binnen Red Bull wakker gaan worden. "Vrijdag vond ik al niet dat het optimaal was, misschien hebben we daar een andere mening over. Niet iedereen heeft de situatie door, denk ik. Met mij weten ze dat ik geen excuses verzin, ik ben altijd heel reëel. Wellicht zit niet iedereen op dezelfde golflengte. Ik denk dat sommige mensen misschien wel een beetje wakker moeten worden. Het is niet allemaal heel slecht, maar als je wereldkampioen wil worden moet het wel beter gaan dan dit."

