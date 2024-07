Hoe laat begint de Formule 1 Grand Prix van Hongarije?

De F1 Grand Prix van Hongarije gaat vandaag, op zondag 21 juli, verreden worden. Lando Norris was het snelst in de kwalificatie op de Hungaroring en Oscar Piastri maakte met P2 het McLaren-feestje compleet. Max Verstappen zal achter de papaya-kleurige bolides aansluiten op de derde plek.

De Centraal-Europese binnenstaat is vandaag gastheer van de zesde Europese wedstrijd van het seizoen. Er wordt al sinds 1986 geracet op het circuit in Mogyoród en de koningsklasse van de autosport heeft het sindsdien nooit overgeslagen, ook niet in een van de pandemiejaren. De Hungaroring staat bekend om het feit dat het er redelijk lastig is om in te halen, maar ook om zijn vele verrassingen. Denk aan 1994 toen Jos Verstappen in de allerlaatste ronde op voor het eerst op een podiumpositie terechtkwam, of 1997 toen Damon Hill bijna won in de Arrows maar hydraulische problemen roet in het eten gooide, of 2021 toen Esteban Ocon als een van de eersten de pits mocht verlaten bij de tweede start, terwijl Lewis Hamilton helemaal in zijn eentje op de grid stond, en vervolgens won. In de periode dat Mercedes acht constructeurstitels op rij pakte, won het Duitse team er even vaak wel als niet.

Verrassingen in kwalificatie

Ook dit weekend al hebben we verrassingen gezien. De kwalificatie liep flink uit vanwege twee rode vlaggen. Sergio Pérez crashte in Q1 en ging hard achteruit de bandenstapels in met grote schade aan zijn Red Bull tot gevolg. Er wordt opnieuw gesproken over zijn toekomst bij de energiedrankfabrikant en Helmut Marko heeft zelfs al een mogelijke opvolger naar voren geschoven. Desondanks kwalificeerde hij zich nog voor een Mercedes, om precies te zijn die van George Russell. Hij liep een plek in Q2 mis aangezien hij niet genoeg benzine had om Q1 tot het einde uit te rijden. Yuki Tsunoda was de tweede die crashte. De VCARB-coureur werd door een kerb gelanceerd en kwam in Q3 op hoge snelheid in de vangrails terecht.

Helemaal vooraan het veld was het Norris die zijn derde pole position uit zijn carrière pakte. Piastri zorgde voor de eerste één-twee voor McLaren op de startgrid sinds de Braziliaanse Grand Prix van 2012. Verstappen was flink aan het balen na niet verder te komen dan P3, maar hij zat maar vier honderdsten van de snelste papaya-kleurige bolide af. Carlos Sainz en Lewis Hamilton completeren in die volgorde de top vijf.

De F1 Grand Prix van Hongarije staat op de planning voor 15:00 uur. Dan gaat de formatieronde van start. Na het opwarmen van de Pirelli's is het om 15:02 à 15:03 uur tijd om te racen. Er zullen 70 ronden worden verreden op het circuit van 4,381 kilometer, goed voor een totale afstand van 306,630 kilometer.

