Daniel Ricciardo heeft terugblikt op de crash die hij meemaakte samen met toenmalig teamgenoot Max Verstappen. De Australiër geeft toe dat ze bij Red Bull Racing ontzettend kwaad waren na de F1 Grand Prix van Azerbeidzjan van 2018.

Ricciardo was al sinds eind 2007 een coureur voor het Red Bull-juniorprogramma en na Formule Renault- en Formule 3-kampioenschappen gewonnen te hebben, mocht hij zijn debuut maken in de Formule 1. Dat gebeurde eerst op uitleenbasis bij HRT in 2011, voordat hij aan zijn eerste volledige seizoen begon bij Toro Rosso in 2012. Mark Webber ging na 2013 met pensioen en landgenoot Ricciardo werd uitgekozen als diens opvolger. De man uit Perth kreeg Verstappen als teamgenoot vanaf de Spaanse Grand Prix van 2016, toen Daniil Kvyat terug bij Toro Rosso werd geplaatst. Verstappen en Ricciardo werden goede vrienden, en lijken dat nog steeds te zijn, maar op de baan speelde er een rivaliteit tussen de twee. Dit bereikte zijn kookpunt op het stratencircuit van Bakoe.

Op de kop krijgen

"Well done, Baku!", begint Ricciardo te lachen bij The Red Flags Podcast. "Je wilt nooit dat teamgenoten elkaar raken - misschien de fans wel, maar de teams absoluut niet. Als je aan mij vraagt of we hierna op onze kop kregen, dan is mijn antwoord 'ja'. Werden we door de directeur op het matje geroepen? Zeker weten. We hadden al eerder touches gehad met onze wielen. We hadden moeten inzien dat het begon te escaleren."

Vloek

"En uiteindelijk gebeurde dat ook," vervolgde de Honeybadger. "Het gespreksvolume, de hoeveelheid decibel in het kantoor daarna... Laten we het zo zeggen: Max en ik zijn niet de enigen die het gehoord zullen hebben, toen we op onze kop kregen. De muren zijn dun kan ik je vertellen." Voor Ricciardo voelde het alsof er over zijn laatste seizoen bij Red Bull een vloek hing, zo beschreef hij zijn ervaring met de RB14-bolide ook. Hij zou in maar liefst acht van de 21 Grands Prix uitvallen, het meest van alle coureurs, en zeven keer kwam het door een mechanisch probleem. Ricciardo verliet Red Bull voor 2019, maar na periodes bij Renault en McLaren vinden we hem nu weer bij VCARB, het zusterteam van de energiefabrikant

