Red Bull Racing heeft McLaren mogelijk betrapt op het overtreden van een technische regel. Volgens het doorgaans betrouwbare Auto, Motor und Sport stapte het team waar Max Verstappen voor uitkomt, naar de FIA om een klacht in te dienen.

Waar Red Bull de Formule 1 domineerde in 2022 en 2023, wordt de energiedrankfabrikant dit seizoen uitgedaagd door Ferrari, McLaren en Mercedes. Verstappen zette aan het begin van 2024 nog zijn zegereeks door, terwijl Ferrari en McLaren om de rest van de podiumposities vochten. Carlos Sainz schreef de GP van Australië op zijn naam na een vroege uitvalbeurt van Verstappen en Lando Norris gebruikte de safety car in Miami om zijn eerste F1-zege te scoren. Sinds Monaco heeft de concurrentie een inhaalslag gemaakt op Red Bull en, naast McLaren, is het vooral Mercedes dat grote stappen heeft gezet. George Russell verdiende pole positions in Canada en op Silverstone naast de overwinning in Oostenrijk. Hamilton won voor thuispubliek, nadat hij in Spanje zijn eerste podium had binnengesleept.

Klacht ingediend

Waar McLaren echter het meest lijkt uit te blinken, is op oude banden. Red Bull zou een extra gaatje hebben ontdekt in ieder van de remtrommels aan de voor- en de achterkant van de McLaren MCL38, en die horen daar niet te zitten. AMuS denkt dat dit koelgat toegang geeft tot een kabel voor een sensor die de temperatuur binnen in de remcilinderbeluchting meet. De waarde hiervan is ontzettend belangrijk, omdat teams de temperatuur van de velgen en dus ook die van de banden onder controle kan krijgen via koelinlaten en koeluitlaten in de remtrommels.

Red Bull had het vermoeden dat McLaren een extra koelgat had gemaakt die niet toegestaan was volgens het reglement, zo schrijft het Duitse platform verder. Het vermoeden van de Oostenrijkse renstal werd sterker, toen Norris in Miami snel was op oude banden en won, en in de slotfase van de wedstrijden in Imola en Catalunya Verstappen kon aanvallen. Hoe ouder de band, hoe sneller de McLaren vergeleken met de concurrentie werd, terwijl het juist Red Bull was dat eerst zo goed was met bandenmanagement.

Volgens de reglementen mogen dit soort sensors in de remtrommels alleen gebruikt worden tijdens de vrije trainingen op vrijdag, voordat ze vanaf zaterdag dicht moeten worden gemaakt. Red Bull vermoedde echter dat McLaren deze gaten openhield tijdens sommige races en volgens AMuS heeft de FIA dit onderzocht na een klacht van Red Bull. Voor de afgelopen twee Grands Prix, die van Oostenrijk en Groot-Brittannië, zou McLaren de koelgaten hebben dichtgemaakt door er simpelweg duct tape op te plakken. Of het team waar Norris en Oscar Piastri voor uitkomen dit heeft gedaan op verzoek van de FIA of dat ze het heft in eigen handen hadden genomen, omdat ze al van de klacht van Red Bull wisten zonder dat de FIA nog had ingegrepen, is niet bekend.

