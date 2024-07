Zak Brown heeft nog maar eens wat olie op het vuur gegooid in het gevecht met Red Bull Racing. De CEO van McLaren laat optekenen dat zijn formatie kans maakt op het constructeurskampioenschap, maar dat dit afhangt van hoe Sergio Pérez de rest van het seizoen zal presteren.

De dominantie is een stuk minder groot dan in 2023, maar Red Bull Racing staat ook dit jaar halverwege het seizoen aan kop in het constructeurskampioenschap. Met een totaal van 373 punten bedraagt de voorsprong naar de nummer twee, Ferrari, 71 punten. De afgelopen weken is het echter McLaren dat een enorme stap vooruit heeft weten te zetten. De Britse formatie beschikt met Lando Norris en Oscar Piastri over een uitstekend scorende line-up, en weet daarnaast qua race pace de laatste weken een serieuze uitdaging te vormen voor Red Bull Racing. Zij staan 'nog maar' 78 punten achter het team van Max Verstappen en Sergo Pérez.

Matige resultaten Pérez

Voor Red Bull Racing zijn het een aantal stroeve weken geweest. De RB20 is in tegenstelling tot zijn voorganger niet altijd de snelste auto, en daarnaast scoort Pérez dramatisch. De Mexicaan reed de afgelopen zes races slechts 15 punten bij elkaar. In diezelfde zes races was Verstappen goed voor 119 punten, wat het totaal voor Red Bull Racing naar 134 punten brengt. Piastri en Norris scoorden samen 171 punten, en dus is de renstal van Zak Brown flink ingelopen. En dat is toch echt vooral vanwege de zeer matige reeks van de Mexicaan.

McLaren ruikt bloed

Dat weet ook Brown, die het niet schroomt om wat olie op het vuur te gooien. In gesprek met Last Word On Sports krijgt de Amerikaan de vraag of McLaren kans maakt op het constructeurskampioenschap: "Dat hangt van Pérez af", klinkt het. "We rekenen erop dat Max in iedere race eerste, tweede of derde zal worden. We maken een kans door de matige resultaten van Sergio. Als we blijven scoren zoals we dat de afgelopen races gedaan hebben, zijn we aan het eind van het jaar constructeurskampioen. Daar zijn we ons zeker bewust van."

