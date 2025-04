Dr. Helmut Marko richt zijn pijlen voornamelijk op Oscar Piastri in plaats van Lando Norris. De Australiër staat na de race in Djedda bovenaan in het klassement, en de adviseur van Red Bull Racing is benieuwd hoe lang de McLaren-coureur het prestatieniveau van de afgelopen weken kan volhouden.

Piastri debuteerde in 2023 bij McLaren in de Formule 1, nadat hij een jaartje langs de zijlijn had gezeten bij Alpine als reservecoureur. De Australiër wist in 2020 in zijn eerste jaar de Formule 3 te winnen en werd een jaartje later in zijn debuutjaar in de Formule 2 ook gelijk kampioen. Toch was er op dat moment nog geen plek bij Alpine om Piastri in 2022 te laten debuteren. Toen in 2022 bekend werd dat Fernando Alonso de overstap ging maken naar Aston Martin, kondigde het Franse team aan dat Piastri naar voren werd geschoven in 2023, maar die liet weten dat hij in de tussentijd al een deal met McLaren had getekend.

Verstappen ziet weinig fouten bij Piastri

Verstappen was na afloop van de race in Djedda lovend over Piastri. "Hij is heel rustig in zijn benadering, en dat waardeer ik. Dat zie je ook terug op de baan. Hij presteert wanneer het moet, maakt nauwelijks fouten en dat is precies wat je nodig hebt als je voor een kampioenschap wilt strijden", zo verklaarde de viervoudig kampioen op de persconferentie.

Marko wil zien hoe lang Piastri blijft presteren op dit niveau

Ook Marko erkent bij Speedweek dat het gevaar bij McLaren vooral vanuit Piastri komt. "Piastri heeft nu voor het eerst in zijn carrière de leiding in het WK overgenomen en maakt zich met prestaties zoals in de afgelopen races de grootste tegenstander", opent de adviseur. Toch waren er vorig jaar een aantal dipjes in de vorm van Piastri, en dat is Marko niet vergeten. "Het moet echter nog blijken of Oscar dit prestatieniveau het hele seizoen kan volhouden. Vorig jaar waren er een paar circuits waar de Australiër ten opzichte van Lando Norris licht tot duidelijk achterbleef", aldus de adviseur van Red Bull.

