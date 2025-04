Stefano Domenicali heeft zijn wens uitgesproken voor meer technische controverses in de Formeul 1. De CEO van de koningsklasse ziet deze als hetgeen wat "de sport pittig maakt" en mist de dynamiek die deze discussies met zich meebrengen.

De Italiaan heeft een rijk verleden bij Ferrari en kan zich de technische debatten nog goed herinneren uit zijn tijd. Eén van de meest memorabele momenten was de bargeboard-controverse in de Grand Prix van Maleisië in 1999. Ferrari werd aanvankelijk gediskwalificeerd, waardoor Mika Häkkinen de titel voortijdig had binnengesleept. Echter, na een succesvol beroep van het team uit Maranello, kon Eddie Irvine zijn overwinning in Sepang behouden om de strijd om het wereldkampioenschap in leven te houden. Häkkinen zou uiteindelijk alsnog kampioen worden in de McLaren.

Technische innovaties maken de sport pittig

"Ik heb een veel meegemaakt: Maleisië '99, de dubbele diffuser, de FRIC-ophanging, massadempers, F-ducts... Het is allemaal deel van het verhaal van F1", zei Domenicali in een interview met Autosport, wijzend naar technische innovaties die over de grens gingen en waarop moest worden ingegrepen. "Vroeger was ik bijna elke zondag betrokken bij technische en sportieve reglementsdebatten. Jaren geleden waren er veel grotere grijze gebieden vergeleken met nu, maar mensen in de Formule 1 weten nog steeds hoe ze alles tot de limiet kunnen pushen. Maar voor mijn gevoel zijn de hedendaagse controverses relatief klein. Het zou eigenlijk fijn zijn om er weer meer van te hebben, ze maken de sport pittig."

Componenten standaard maken in F1

Domenicali pleit dan ook voor een heroverweging van de huidige regels. Hij denkt dat er gebieden zijn waar onderdelen op standaard wijze gemaakt kunnen worden in plaats van door de teams zelf, zoals bij de versnellingsbakken, omdat de prestatiewinst minimaal is en de fans dit niet als iets spannends beschouwen. "Veel dingen die ooit vooruitstrevend leken, rechtvaardigen nu geen grote investeringen meer", zo zegt hij.

Domenicali wil ruimte voor innovaties in F1

Met de focus op duurzame brandstoffen roept de voormalig Ferrari-teambaas op tot een hernieuwde kijk op wat prestaties en technologische interesse creëert. Hij ziet kansen om de sport spannender te maken door meer ruimte te geven voor technische innovaties, zonder dat teams er enorme bedragen in hoeven te stoppen. "We moeten de moed hebben om te accepteren dat de sport is geëvolueerd", besluit Domenicali.