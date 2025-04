Helmut Marko heeft zich laten horen over de prestaties van Liam Lawson sinds zijn terugkeer bij Racing Bulls. Lawson keerde terug bij het juniorenteam na een stint bij het team van Red Bull Racing, waar hij het moeilijk had met de RB21. De wissel ging gepaard met het promoveren van Yuki Tsunoda naar Red Bull om daar te gaan rijden.

Tot nu toe heeft de wissel nog niet geleid tot spectaculaire resultaten, maar hebben zowel Lawson als Tsunoda wel meer vertrouwen gekregen. In zijn column voor Speedweek legt Marko uit dat dat laatste in ieder geval goed gelukt is bij Lawson sinds zijn terugkeer: "Terugkerende coureur Liam Lawson doet het goed. In Djedda was hij iets sneller dan Isack Hadjar en in de race waren ze min of meer gelijkwaardig. De Nieuw-Zeelander heeft zich goed aangepast", zo klinkt het over Lawson.

Hadjar de revelatie

De Oostenrijker prijst ook Hadjar, die snel zijn plek in het team heeft gevonden: “In mijn ogen is Hadjar de revelatie van deze eerste fase van het wereldkampioenschap,” aldus Marko. “De jonge Parijzenaar kende de meeste circuits niet, maar was vanaf het begin snel en maakte weinig fouten, afgezien van de fout in Australië.”

Temperament verbeterd

Marko vervolgt: “Isack behaalt in de races wat veel Formule 1-rookies moeilijk vinden – hij rijdt consequent goede rondetijden terwijl hij zijn banden goed beheert. Hij doet dit alles relatief rustig”, zo besluit Marko. De vraag is of Red Bull de juiste keuze heeft gemaakt met de wissel. De tijd zal leren of Tsunoda de juiste partner voor Verstappen is in de ontwikkeling van de auto. Tot nu toe lijkt de Japanner in ieder geval een stuk rustiger in de Red Bull dan zijn voorganger.

