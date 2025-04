De F1 Commissie heeft de deur definitief dichtgegooid voor een terugkeer van de iconische V10-motoren in 2026. De motorreglementen die in 2022 werden vastgesteld, blijven ongewijzigd. Dit hebben de F1 Commissie en de FIA besloten. Het plan om de iconische V10-motoren terug te brengen, is hiermee voor 2026 in ieder geval definitief van tafel. Wel kunnen de reglementen voor 2026 nog aangepast gaan worden.

De FIA had eerder het idee geopperd om de V10-motoren te herintroduceren, maar stuitte hiermee op veel weerstand vanuit de verschillende teams. Onder meer Max Verstappen en Red Bull waren wel voorstander van het herinvoeren van de V10, maar ze bleken dus niet in de meerderheid te zijn. Hoewel de V10-motoren dus van de baan zijn, blijft er nog wel ruimte voor enkele aanpassingen aan de motorreglementen. De FIA wil hiermee tegemoetkomen aan de zorgen die er binnen de paddock leven over het zogenaamde 'liften'. Dit houdt in dat coureurs te vaak het gas moeten loslaten om de batterij van hun hybride aandrijflijn op te laden. Donderdag staat er een vergadering op het programma om deze aanpassingen verder te bespreken. Mercedes-teambaas Toto Wolff was echter allesbehalve enthousiast over de voorgestelde wijzigingen, die hij onnodig noemt en tevens zouden zijn voortgekomen uit het feit dat een paar teams twijfelen over of ze wel goed genoeg gaan zijn met hun eigen motor vanaf 2026, waaronder Red Bull dus.

Verhouding elektrisch en atmosferisch vermogen

Een van de wijzigingen die op tafel ligt, is de verhouding tussen het elektrisch en atmosferisch vermogen. Momenteel is dit een 50-50-verhouding, maar de FIA overweegt dit aan te passen. De FIA maakt zich zorgen dat auto's op circuits met lange rechte stukken snelheid gaan verliezen zodra de elektrische batterij leeg is. Dit zou niet alleen ten koste gaan van het kijkplezier, maar ook voor frustratie gaan zorgen bij de coureurs. Red Bull en Ferrari zijn voorstanders van een wijziging in de verhouding, terwijl Mercedes en Audi liever vasthouden aan de huidige plannen.

Verdeling in paddock over aanpassingen motorreglementen

Er is dus verdeeldheid in de paddock over de voorgestelde aanpassingen. Sommige teams zien het verlagen van het elektrisch vermogen van 350 kW naar 200 kW als een fundamentele wijziging, terwijl anderen het zien als een noodzakelijke stap. De discussie over de verhouding tussen elektrisch en verbrandingsvermogen zet zich dus voort, met als doel een balans te vinden die zowel de prestaties als het kijkplezier ten goede komt. De huidige verhouding van 55 procent verbrandingsmotor en 45 procent accu blijft vooralsnog staan, maar zal mogelijk in 2029 worden aangepast.