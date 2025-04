Er gaat vandaag vergaderd worden bij de F1 Commission in Genève, Zwitserland. De teambazen van de Formule 1-teams en topmannen van de Formula One Group en de FIA komen bij elkaar om de belangrijkste zaken te bespreken. Naast een mogelijke wijziging van de motorreglementen van 2026 zouden de skid blocks ook op de agenda staan. Ze zijn opzoek naar een oplossing na de brandjes in Japan.

Onder een Formule 1-auto hangt de vloer waar een plank aan gemonteerd is. Deze plank lijkt van hout te zijn gemaakt, maar het bestaat tegenwoordig uit de glasvezelversterkte kunststof Permaglass. Deze in 1994 geïntroduceerde plank zorgt ervoor dat de teams de auto's niet te laag af kunnen stellen. Doet een team dat wel, dan wordt de auto illegaal verklaard en dan is de coureur gediskwalificeerd. Dit overkwam Lewis Hamilton in China en Nico Hülkenberg in Bahrein eerder dit seizoen. De technische afdeling van de FIA meet na een Grand Prix de rijhoogte door hoe erg de plank versleten is en dit kan nauwkeurig gebeuren aan de hand van skid blocks.

Brandjes op Suzuka

Deze skid blocks zijn gemaakt van titanium en zorgen voor de spectaculaire vonken die achter de auto's vandaan komen. Uit onderzoek van de FIA blijkt dat het eveneens zorgde voor de brandjes die we zagen tijdens het raceweekend in Japan. Maar liefst vijf maal moest er een vrije training of de kwalificatie stil worden gelegd door middel van de rode vlaggen vanwege brand op het gras direct naast de baan. Het blussen van het gras tussen sessies door leek weinig te doen. Gelukkig openden de hemelsluizen zich in de nacht van zaterdag op zondag. Door de vele regen voor de race kon deze zonder verdere problemen verreden worden.

Staal in plaats van titanium

Het probleem van titanium is dat het een metaal is die lang heet blijft, dus wanneer vonken van de auto's in het gras terechtkomen, dan kan het in de fik vliegen als het droog is. Het doorgaans goed geïnformeerde The Race meldt dat er een voorstel ligt bij de F1 Commission om de titaniumblokken te vervangen voor andere Grands Prix waar het heet en droog wordt of waar het gras überhaupt dichtbij de baan ligt. De skid blocks moeten naar verluidt dan bestaan uit staal. Dit zal eveneens vonken afgeven, maar dit metaal koelt significant sneller af vergeleken met titanium. Het nadeel van staal is weer dat het drie keer zwaarder is dan titanium.

