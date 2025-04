Fred Vasseur, teambaas van het team van Ferrari, heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de potentie van Lewis Hamilton bij de Italiaanse gootmacht. Ondanks een moeizame start van het seizoen in 2025, ziet Vasseur in de jarenlange ervaring van de Brit een belangrijke factor in de toekomst van de Scuderia. Het eerste seizoen van de zevenvoudig wereldkampioen van bij Ferrari, is voor Vasseur een jaar van de overgang, waarin zowel het team als de coureur moeten wennen aan de nieuwe situatie.

Hamilton zette een punt achter zijn lange samenwerking met Mercedes om zijn droom waar te maken en in dienst van Ferrari te treden, maar kent tot nu toe een gemengd seizoen. Ondanks dat hij zijn klasse af en toe tentoon heeft weten te stellen, zoals met zijn overwinning in de sprint in China, kampt hij nog altijd met inconsistenties, zoals problemen met de banden en het vinden van de juiste balans in de SF25. Met name heeft de Brit moeite met het wennen aan de Brembo-remsystemen van Ferrari, wat een compleet andere rijstijl vereist dan waar Hamilton bij Mercedes mee werkte.

Hamiltons ervaring

Vasseur ziet echter veel waarde in de ervaring van Hamilton: “Hij komt met zijn eigen ervaring – 20 jaar in de Formule 1, verschillende teams, bijna tien jaar bij McLaren, twaalf jaar bij Mercedes. Het is altijd goed om iemand met zo'n ervaring en visie in het team te hebben om ons te helpen verbeteren,” wordt de Fransman geciteerd door F1 Technical. Volgens Vasseur kan Hamilton helpen om de huidige complexiteiten van de auto beter te begrijpen.

Gevoelige banden

De teambaas van Ferrari erkent dat de SF25 een uitdaging vormt, met name vanwege de gevoeligheid van de banden: “De banden zijn erg gevoelig, en zodra je een fout maakt, doe je een stap terug. Vandaag de dag in de Formule 1 ligt het veld zo dicht bij elkaar dat je door kleine fouten vijf of zes posities op de grid kunt verliezen.” De teleurstelling van Hamilton na de Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar hij als zevende over de streep kwam, ziet Vasseur dan ook als een teken van zijn vastberadenheid en honger naar succes.

Toekomstgericht

Ondanks de moeilijkheden, blijft Vasseur optimistisch over de toekomst: “De twee coureurs duwen in dezelfde richting. We hebben een goede sfeer in het team, en dit zal ons helpen terug te komen,” klinkt het.