McLaren-CEO Zak Brown heeft onthuld dat er binnen de Formule 1 gesprekken zijn gevoerd over of Red Bull een van de twee Formule 1-teams verplicht van de hand moet doen, omdat dit een oneerlijk voordeel op zou leveren ten opzichte van de concurrentie.

Het Red Bull-concern is het enige merk in de Formule 1 met twee teams op de grid. Zowel het grote Red Bull Racing als zusterteam Racing Bulls voert campagne onder de vlag van de energiedrinkgigant. Dit gebeurde destijds op advies van voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone. Red Bull kocht in 2005 het noodlijdende Minardi op en doopte het om tot Toro Rosso (inmiddels Racing Bulls), nadat Red Bull Racing kort hiervoor voortkwam uit het voormalige team van Jaguar. Historisch gezien werd Racing Bulls vooral door Red Bull gebruikt om jonge coureurs een kans te geven in de Formule 1, waarna er eventueel een promotie naar Red Bull Racing volgde. Inmiddels is Racing Bulls echter een gedegen middenmoter.

Oneerlijk voordeel?

Het hebben van twee teams in de Formule 1 is de afgelopen jaren echter voer voor discussie. Zo werd Daniel Ricciardo in de Grand Prix van Singapore in 2024 in de voorlaatste ronde van de race naar binnengehaald voor een nieuw setje softs. Het was de laatste race van de Australiër in de Formule 1 en het werd zo gecommuniceerd door Racing Bulls dat dit zijn afscheidscadeau was. Het werd echter een veelbesproken moment, omdat Ricciardo hiermee de snelste raceronde én dus een extra WK-punt weghaalde bij Lando Norris, wat 'toevallig' goed uitkwam in de jacht op de wereldtitel van Red Bull Racing-coureur Max Verstappen. Volgens een aantal teambazen en kopstukken levert het hebben van twee teams zo oneerlijke voordelen op.

Gesprekken over verplicht afstoten één van de Red Bull-teams

Met name Zak Brown heeft zich hier al meer dan eens kritisch over uitgelaten. De Amerikaan onthult zelfs dat er is gesproken over het verplicht van de hand doen van een van de twee teams: "Tijdens de gesprekken over het meest recente Concorde Agreement is er gesproken over of een van de twee teams verplicht moet worden afgestoten", klinkt het bij The Race. "Maar ik heb echter ook veel waardering voor wat ze in de sport hebben bereikt. Dus ik denk dat zolang er goed naar gekeken wordt, het wel oké is."

Slecht voor de sport

Meer van dit soort situaties moeten er volgens de CEO van McLaren echter niet komen. Zo stoort hij zich aan de nauwe samenwerking tussen Ferrari en Haas, waarbij personeelsleden worden uitgewisseld, en zit hem het plan van Mercedes om een deel van het team van Alpine op te kopen niet lekker: "Meer van dit soort situaties zou slecht voor de sport zijn", klinkt het.

