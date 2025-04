Mohammed Ben Sulayem lijkt steeds minder populariteit te genieten en in Djedda zagen we hoe ook Max Verstappen het gehad lijkt te hebben met de acties van de FIA-president. Eind dit jaar zijn er nieuwe verkiezingen, maar hoe groot is de kans dat hij vertrekt?

We kennen hem inmiddels allemaal: de man meermaals op de voorgrond te zien is tijdens Formule 1-races en door het leven gaat als Mohammed Ben Sulayem. Hij werd geboren in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, in 1961. De man uit de Emiraten begon zijn rallycarrière in de jaren '80 en groeide al snel uit tot een van de meest succesvolle rallyrijders in het Midden-Oosten. Hij won maar liefst 14 keer het FIA Middle East Rally Championship, met overwinningen tussen 1983 en 2002. Zijn prestaties maakten hem tot een icoon in de autosport=. Niet alleen in zijn eigen regio, maar ook wereldwijd. Eind 2021 nam hij het stokje over van de veel geliefdere Jean Todt en kwam hij aan het roer van de FIA als president. Een heel gelukkig huwelijk werd het niet.

Artikel gaat verder onder video

Relletjes

Ben Sulayem heeft inmiddels toch een vrij indrukwekkend palmares weten op te bouwen met relletjes, ruzietjes en vraagtekens rondom zijn persoon. Tijd om ze even allemaal op een rijtje te zetten en de balans op de te maken na ruim vier jaar Ben Sulayem aan het roer van het motorsportorgaan. Van censuur bij de coureurs, tot woorden met Christian Horner op het prijzengala, tot het proberen manipuleren van races, we zetten even een aantal van zijn grootste en meeste recente relletjes onder elkaar.

Woorden met Horner op prijzengala

Tijdens het uitreiken van de constructeursbeker van 2022 aan Christian Horner tijdens het officiële prijzengala na afloop van het seizoen gaf de Brit een kleine steek onder water in de richting van Ben Sulayem en de FIA wat betreft de onduidelijkheid in Japan. De FIA-president liet het er niet bij zitten en besloot om Horner op het podium van repliek te dienen. Het zorgde voor een ongemakkelijke situatie, die de hele feestelijke uitreiking overschaduwde. Formule 1-CEO Stefano Domenicali probeerde de boel nog te redden, maar tevergeefs.

Inperken van politieke uitspraken coureurs

Onder leiding van Ben Sulayem besloot de FIA om de vrijheid van meningsuiting van coureurs sterk in te perken wat betreft politieke statements. Coureurs die zich wilden uitspreken, moesten sinds de invoering van de nieuwe regel eerst schriftelijk toestemming krijgen om die uitspraken of politieke statements te mogen bezigen. Het besluit zorgde voor een storm aan kritiek. Onder meer Max Verstappen, Sergio Pérez, Alex Albon en Lewis Hamilton spraken zich uit tegen het besluit en uiteindelijk nam zelfs Domenicali het op voor de coureurs.

Stapje terug en inmenging rondom races

Na de hele reeks aan relletjes aan het einde van 2022 en het begin van 2023, besloot Ben Sulayem dat het tijd was om een stapje opzij te doen van zijn dagelijkse bezigheden met de Formule 1. Hij gaf het stokje door aan directeur single seaters Nicolas Tombazis, waardoor ook Ben Sulayem inmiddels in wat rustiger vaarwater terecht leek te komen. Toch kwam de president begin dit jaar weer onder vuur te liggen na rapporten van de BBC. Men pakte namelijk met een groot verhaal uit over Ben Sulayem, die tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië van 2023 geprobeerd zou hebben om zich te bemoeien met het eindresultaat van de race in Djedda. Het zou daarbij gaan om een tien seconden straf die ontvangen was door Alonso tijdens deze race. De Spanjaard kreeg in het Midden-Oosten destijds meerdere straffen, die volgens de voorman van de FIA teruggedraaid hadden moeten worden.

Nog tijdens de race zou Ben Sulayem, zelf niet aanwezig op het circuit in Djedda, de telefoon hebben gepakt om een belletje te plegen aan Sheikh Abdullah bin Hamas bin Isa Al Khalifa - de vicepresident van sport in het Midden-Oosten en Noord-Afrika - die daar in officiële hoedanigheid aanwezig was. In dat gesprek vertelde Ben Sulayem dat hij vond dat de straffen van Alonso teruggedraaid moesten worden, zo vertelde een klokkenluider tegenover het Britse medium. De FIA-president zou duidelijk gemaakt hebben dat hij 'verwachtte' dat de straf teruggedraaid zou worden van de Spanjaard. Hij dropte door de tien seconden straf buiten het podium van de derde naar de vierde plek.

Plotseling vertrek van stewards en wedstrijdleiders

De laatste maanden van 2024 was er veel te doen rondom de wedstrijdleiding in de Formule 1, waarbij er vooral veel commentaar kwam vanuit kamp Verstappen. Ben Sulayem bleek gevoelig voor de discussie, want in een paar maanden tijd liet hij zowel wedstrijdleider Niels Wittich als stewards Tim Mayer en Johnny Herbert hun biezen pakken op elk afzonderlijk toch vreemde manieren. Het zorgde niet alleen bij de heren in kwestie voor vraagtekens, maar ook in de wereld van de Formule 1. Zeker aangezien het er zo op leek dat Ben Sulayem wel heel erg leek te handelen naar de kritieken.

Censuur van coureurs

Lange tijd leek Ben Sulayem zichzelf onder controle te houden, maar tijdens de Grand Prix van Singapore ontketende relletje nummer zoveel, toen Ben Sulayem aan het begin van het Formule 1-weekend via zijn eigen Instagram bekend maakte dat er verscherpingen kwamen tegenover coureurs die zich lieten gaan tijdens FIA-persmomenten. Max Verstappen was direct het eerste kind van de rekening: de destijds drievoudig wereldkampioen liet er een F-bom uitvliegen tijdens de persconferentie van dat weekend en hij werd door de stewards getrakteerd op een taakstraf. Ter protest besloot Verstappen later dat weekend om de pers niet in de perszaal te woord te staan, maar daarbuiten. Charles Leclerc kreeg later ook nog een straf voor eenzelfde soort vergrijp.

Strengere straffen op schelden

Aan het begin van 2025 deed hij daar - naar verluidt buiten een groot deel van de FIA - nog een schepje bovenop. Nog voor het Formule 1-seizoen van 2025 überhaupt begonnen was, hadden we al te maken met de eerste grote rel van dit jaar. Het heeft te maken met nieuwe reglementen rondom 'wangedrag' van coureurs en ontzettend zware straffen die hierop staan. De FIA trad eind januari plotseling naar buiten met een waslijst aan nieuwe reglementen om uitgesproken coureurs de mond te snoeren. Daarbij wordt er bij herhaaldelijke overtredingen écht hard ingegrepen. Wanneer een coureur driemaal binnen twee jaar in de fout gaat, kan de coureur in kwestie naast een geldboete zelfs voor één maand geschorst worden, plus puntenaftrek krijgen in het wereldkampioenschap. Onder zowel coureurs als fans was de verontwaardiging groot. Op deze manier lijkt de sport kapot gemaakt te worden.

Vertrek van monddood gemaakte vicepresident

Recent was de maat vol bij vicepresident Robert Reid, die aankondigde zijn spullen te pakken vanuit zijn functie. Ben Sulayem probeert de macht van de ethische commissie evenals van functionarissen in te dammen. De bevoegdheid om ethische kwesties rondom de FIA-president te onderzoeken zou alleen nog liggen bij president van de senaat Carmelo Sanz De Barros, de rechterhand van Ben Sulayem, en niet meer bij de ethische commissie. Tevens eist de FIA dat haar leden geheimhoudingsverklaringen tekenen. Reid zei in een statement het volgende: "Toen ik deze rol aannam, was het om de leden van de FIA te dienen en niet om macht te dienen. In de loop der tijd heb ik een gestage uitholling gezien van de principes die we beloofd hadden hoog te houden. Beslissingen worden achter gesloten deuren genomen, waarbij de structuren en mensen die de FIA ​​vertegenwoordigt, worden omzeild. Mijn ontslag gaat niet over persoonlijkheden, maar over principes. De motorsport verdient leiderschap dat verantwoordelijk, transparant en door de leden gedreven is. Ik kan niet langer, te goeder trouw, deel uitmaken van een systeem dat die waarden niet weerspiegelt", zo liet hij weten.

Tijd voor vertrek van de president

Het is duidelijk dat zowel mensen binnen de FIA als de coureurs helemaal klaar lijken met de bijzondere leiding van Ben Sulayem. Tijdens de afgelopen race in Saoedi-Arabië zagen we hoe Max Verstappen totaal niet gediend was van de op het toneel verschenen voorman, die hem de les leek te lezen vlak na de tweede plek van de Nederlander. We zagen een geïrriteerde Verstappen die weinig zin leek te hebben in de aanwezigheid en het praatje van Ben Sulayem. Dit in navolging van Lewis Hamilton die eerder ook al in beeld was te zien toen hij totaal geen zin had in contact met de FIA-president. De relletjes van dit jaar komen daar ook nog eens bovenop en dan is het steeds meer duidelijk dat de rol van Ben Sulayem een tikkende tijdbom is die steeds dichterbij ontploffing lijkt te komen.

Desalniettemin lijkt de president achter de schermen er inmiddels alles aan gedaan te hebben om bij de volgende herverkiezing, die in december op de planning staat, veilig te zitten en opnieuw verkozen te worden. Je kunt je hardop afvragen hoe slecht dat nieuws is voor de sport, maar tot op heden heeft geen enkele tegenkandidaat zich officieel verkiesbaar gesteld. Ben Sulayem heeft weliswaar gezegd open te staan voor nieuwe tegenkandidaten in het kader van de democratie, al lijken dat voornamelijk woorden voor de bühne te zijn. Het is voor de Formule 1 én alle klassen daaronder te hopen dat er nog een kandidaat zichzelf verkiesbaar stelt om de sport een transparantere en gezondere richting op te duwen, maar wie oh wie gaat die uitdaging aan? Voorlopig ligt Ben Sulayem nog op pole position voor een nieuwe termijn van vier jaar.

Gerelateerd