Formule 1 kijken? Dit zijn de extra's die het nóg leuker maken

Voor miljoenen fans is Formule 1 kijken veel meer dan alleen maar een race volgen. Het is een belevenis die je van begin tot eind meesleept. Van het startsein tot de laatste bocht, elke seconde telt. Toch zijn er allerlei manieren om je race-ervaring nog leuker en intenser te maken. Of je nu alleen kijkt of met een groep vrienden, met de juiste extra’s wordt een raceweekend echt iets om naar uit te kijken.

Tussen de races door: spelletjes spelen

Tijdens de vrije trainingen, de kwalificatie of gewoon tussen twee races door, is het heerlijk om de F1-sfeer vast te houden met een paar leuke online games. Veel fans kiezen ervoor om samen met andere racefanaten spelletjes te spelen die helemaal in het teken staan van snelheid, strategie of autosport. Denk aan online quizzen over F1-statistieken, managergames waarin je je eigen raceteam runt, of simulaties waarbij je virtueel zelf achter het stuur kruipt. Zo blijf je scherp, test je je kennis en houd je de adrenaline vast, zelfs als de lichten op het circuit even op rood staan.

Gamen met vrienden maakt het nóg leuker

Naast kijken is ook gamen met vrienden een geweldige manier om het racegevoel te verlengen. Er zijn volop F1-games waarin je het direct tegen elkaar kunt opnemen. Scheur virtueel over circuits als Monaco, Silverstone of Zandvoort en kijk wie de beste rondetijd neerzet. Of werk samen in coöp-modi en probeer als team het podium te halen. Het competitieve element en de onderlinge strijd maken het kijken naar de echte race daarna vaak nog spannender. Je weet immers precies hoe lastig het is om die ene bocht goed te nemen of onder druk te presteren.

Een beetje spanning buiten de baan

Voor sommige fans hoort er ook een beetje extra spanning bij naast het kijken naar Formule 1. Een (bescheiden) gokje wagen bij een online casino, zoals Starcasino, is in dat geval een populaire keuze. Wat je dan zoal kunt verwachten? Veel platforms bieden speciale sportgerelateerde spellen of live weddenschappen aan, waarbij je tijdens de race kunt inzetten op bijvoorbeeld de snelste pitstop, een safety car, of de uiteindelijke winnaar. Let wel, het blijft belangrijk om verantwoord te spelen en het echt als extra vermaak te zien, niet als een manier om winst te maken. Probeer je dit zelf ook een keertje uit?

