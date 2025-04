In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een merkwaardige blunder van Red Bull Racing. Bij een winactie blijkt dat men daar niet helemaal op de hoogte is van de geboorteplaats van Max Verstappen. Verder is de manager van de viervoudig wereldkampioen gespot bij het Formule 1-team van Alpine, wat logischerwijs voor speculatie zorgt. Ook denkt Guenther Steiner te weten wie de mogelijke opvolger van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing wordt, en noemt Ralf Schumacher een merkwaardige reden voor het aanblijven van Jack Doohan bij Alpine. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Red Bull blundert met winactie

Voor fans van Max Verstappen en verzamelaars van memorabilia is er goed nieuws, want Red Bull Racing heeft een actie waarbij je een unieke replica kan winnen van het overall waarmee hij de F1 Grand Prix van Japan won. Je hoeft simpelweg alleen een vraag over de coureur in te vullen. Het probleem is echter dat het goede antwoord er niet tussen staat. Je kunt kiezen uit de antwoorden Italië, Mexico, Nederland en Spanje. De echte Verstappen-fans weten echter dat de viervoudig wereldkampioen helemaal niet in Nederland geboren is. Hij is geboren in Hasselt, in België. Verstappen zat in Maaseik op de school, eveneens in België. Meer lezen over de blunder van Red Bull Racing? Klik hier.

Manager Verstappen gespot bij Alpine

Geruchten blijven de ronde doen dat Max Verstappen mogelijk op zoek is naar een nieuwe werkgever. Zelf praat hij niet over een vertrek bij Red Bull Racing, maar hij wordt wel gelinkt aan de F1-teams van Aston Martin en Mercedes. Het rumoer werd opnieuw aangewakkerd in Saoedi-Arabië, waar Verstappens manager Raymond Vermeulen werd gespot bij Alpine. De manager van Verstappen was daar in gesprek met teambaas Oliver Oakes, zo lieten tv-beelden zien tijdens de vrije trainingen. Meer lezen over het bezoekje van Vermeulen aan Alpine? Klik hier.

Schumacher: 'Alpine houdt Doohan vooral vanwege 10 miljoen euro aan sponsorgeld'

Ralf Schumacher heeft zijn twijfels over de positie van Jack Doohan bij Alpine. In een podcast van Sky Sports laat de voormalig Formule 1-coureur weten dat de aanwezigheid van de jonge Australiër in het team vooral te danken is aan een sponsordeal. "Ik hoor dat Doohan een sponsor heeft ter waarde van tien miljoen euro", onthult de voormalig Formule 1-coureur. "Dat moet Colapinto dus ook op kunnen brengen. Daarom kan ik me voorstellen dat Doohan zijn stoeltje nog wel even behoudt, al kan Flavio (Briatore, red.) altijd voor verrassingen zorgen." Meer lezen over de sponsordeal van Doohan? Klik hier.

'Verstappen kan ontsnappingsclausule activeren als hij tijdens zomerstop buiten top twee staat'

Hoewel Max Verstappen heeft aangegeven niet bezig te zijn met een toekomst buiten Red Bull Racing, kan hij volgens The Race wél zijn ontsnappingsclausule activeren tijdens de zomerstop, als de stand in het kampioenschap blijft zoals die nu is. Het Oostenrijkse team is volgens het medium om meerdere redenen bezig om de RB21 te verbeteren. Zo wil de renstal in de eerste plaats een serieuze uitdaging vormen voor McLaren. Bovendien melden hooggeplaatste bronnen aan The Race dat Verstappen zijn ontsnappingsclausule kan activeren als hij tijdens de zomerstop buiten de top twee van het kampioenschap staat, wat op dit moment het geval is. Meer lezen over de vermeende ontsnappingsclausule van Verstappen? Klik hier.

Steiner wijst Isack Hadjar aan als mogelijke opvolger van Tsunoda bij Red Bull

Günther Steiner heeft in de Red Flag Podcast zijn kijk op de toekomst van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing gedeeld. De voormalig teambaas van Haas liet daarbij voorzichtig optekenen dat Isack Hadjar een mogelijke opvolger van de Japanner zou kunnen zijn. "Hadjar zou van VCARB naar Red Bull kunnen gaan als Tsunoda gaat. Ik bedoel, als Yuki niets goed doet, denk ik dat het een test voor hem is. Ik denk niet dat Yuki teruggaat naar VCARB, of hij blijft bij Red Bull of hij gaat ergens anders heen of hij gaat naar huis, maar ik denk niet dat hij teruggaat naar VCARB en als dat gebeurt, zal Hadjar, natuurlijk, wat we net al zeiden, een kandidaat zijn." Meer lezen over de mening van Steiner? Klik hier.

