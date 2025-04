Ralf Schumacher heeft zijn twijfels over de positie van Jack Doohan bij Alpine. In een podcast van Sky Sports laat de voormalig Formule 1-coureur weten dat de aanwezigheid van de jonge Australiër in het team vooral te danken is aan een sponsordeal van tien miljoen euro.

Jack Doohan staat onder druk sinds zijn debuut bij Alpine, en die druk is alleen maar toegenomen nu Franco Colapinto is aangesteld als test- en reservecoureur. Colapinto maakte afgelopen jaar indruk bij Williams, en werd door Flavio Briatore naar Alpine gehaald als mogelijke vervanger van de Australiër. Ondanks dat veel experts verwachtten dat Doohan niet lang zou overleven, heeft hij zijn zitje weten te behouden. Volgens de voormalig Formule 1-coureur is dit echter vooral te danken aan het enorme sponsorgeld dat hij met zich meebrengt.

Schumacher niet onder de indruk

"Ik wil niet zo hard zijn als Dr. Marko en zeggen dat hij een coureur uit de C-klasse is", trapt Schumacher af, verwijzend naar de eerdere harde woorden van Red Bull-adviseur Helmut Marko. "Hij is zeker geen C-coureur, hij is heel goed, maar naar mijn mening niet goed genoeg voor de Formule 1." Ondanks de steun van teambaas Oliver Oakes, die weet dat Doohan tijd nodig heeft om te presteren, blijft de Duitser kritisch. "Het is natuurlijk nog wat vroeg, en Doohan heeft met Gasly een zeer ervaren teamgenoot, die bovendien al goed ingeburgerd is in het team en steun krijgt", vervolgt Schumacher. "Daarom is het misschien wat hard en oneerlijk, maar ik zou zeggen dat hij, in vergelijking met de andere rookies, niet echt mee gaat doen voor de titel. Dat gezegd hebbende, denk ik dat hij voorlopig nog niet geruild zal worden."

Sponsordeal van tien miljoen euro

De toekomst van de jonge coureur lijkt volgens Schumacher voorlopig veilig, vanwege het sponsorgeld dat hij binnenbrengt. "Ik hoor dat Doohan een sponsor heeft ter waarde van tien miljoen euro", onthulde Schumacher. "Dat moet Colapinto dus ook op kunnen brengen. Daarom kan ik me voorstellen dat Doohan zijn stoeltje nog wel even behoudt, al kan Flavio (Briatore, red.) altijd voor verrassingen zorgen."