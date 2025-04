Günther Steiner heeft in de Red Flag Podcast zijn kijk op de toekomst van Yuki Tsunoda bij Red Bull Racing gedeeld. De voormalig teambaas van Haas liet daarbij voorzichtig optekenen dat Isack Hadjar een mogelijke opvolger van de Japanner zou kunnen zijn.

Yuki Tsunoda heeft dit seizoen bij het team van Red Bull weten te tekenen, nadat Christian Horner en Helmut Marko besloten dat Liam Lawson niet voldeed. Ondanks zijn promotie van Racing Bulls naar Red Bull Racing, zijn de prestaties van de Japanner tot nu toe wisselvallig. Hij scoorde alleen punten in Bahrein en kende twee matige races in Japan en Saoedi-Arabië. Helmut Marko liet onlangs optekenen dat Tsunoda vooral onder druk nog moet verbeteren, al weet hij in de vrije trainingen dicht bij Max Verstappen in de buurt te komen.

Artikel gaat verder onder video

Toekomst Tsunoda bij Red Bull Racing

Steiner sprak zich uit over de toekomst van Tsunoda en Hadjar: "Hadjar zou van VCARB naar Red Bull kunnen gaan als Tsunoda gaat. Ik bedoel, als Yuki niets goed doet, denk ik dat het een test voor hem is. Ik denk niet dat Yuki teruggaat naar VCARB, of hij blijft bij Red Bull of hij gaat ergens anders heen of hij gaat naar huis, maar ik denk niet dat hij teruggaat naar VCARB en als dat gebeurt, zal Hadjar, natuurlijk, wat we net al zeiden, een kandidaat zijn." De jonge Parijzenaar Hadjar wordt door Marko geprezen als een revelatie in de eerste fase van het wereldkampioenschap.

Lindblad en Lawson

Naast Hadjar werd ook Arvid Lindblad besproken. Alhoewel Lindblad indruk wist te maken met een overwinning in zijn eerste F2-race, is het volgens Steiner nog wat vroeg om hem als toekomstige F1-wereldkampioen te zien: "Op dit moment denk ik dat het blijft zoals het is, want ik denk niet dat ze Liam Lawson zullen laten gaan na wat er in het begin van het seizoen is gebeurd. Ze zullen hem nog een tweede jaar geven bij VCARB en dan kijken wat ze gaan doen," aldus Steiner. Lawson heeft zich volgens Marko goed aangepast sinds zijn terugkeer bij het juniorenteam.