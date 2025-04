De F1 Commission heeft zich gebogen over de uitdagingen die de nieuwe motorreglementen in 2026 met zich meebrengen. Tijdens een bijeenkomst in Genève zijn mogelijke oplossingen besproken om fabrikanten die achterblijven een handje te helpen. Dit naar aanleiding van de problemen die in het verleden zijn ontstaan, zoals de kloof die in 2014 werd gecreëerd, toen Mercedes de sport jarenlang domineerde.

De nieuwe regels voor 2026 brengen budgetlimieten voor motorprogramma's met zich mee, waardoor het voor fabrikanten die achterblijven moeilijker wordt om weer bij te trekken. Om dit te verhelpen, overweegt de F1 Commission een aantal mechanismen, zoals extra testuren en extra budgetruimte. Dit is dan alleen gebaseerd op de motoren, en niet op de teams zelf.

Motorreglementen 2026

Een ander belangrijk discussiepunt was het verminderen van het elektrische gedeelte van de motoren, om te voorkomen dat auto's op rechte stukken moeten afremmen als hun batterijen leeg zijn. Dit voorstel zorgde voor verdeeldheid binnen de commissie, waarbij enkele grote namen zoals Toto Wolff en Christian Horner lijnrecht tegenover elkaar stonden. Een mogelijk compromis zou kunnen zijn om de energiedistributie aan te passen op circuits met lange rechte stukken.

Grasbranden Japanse Grand Prix

Naast de motorproblemen kwamen ook de grasbranden tijdens de Japanse Grand Prix aan bod. De FIA overweegt om het materiaal van de skidplaten te veranderen van titanium naar roestvrij staal, op circuits met grasstroken, om zo het brandgevaar te verminderen. Dit kan echter weer gevolgen hebben voor het gewicht van de auto's en de slijtage van de skidplaten.

Meer onderwerpen

Tot slot kwamen er ook andere zaken aan bod, zoals verplichte tweestopstrategieën voor de Grand Prix van Monaco en aanpassingen aan de kapitaaluitgaven voor nieuwe deelnemers zoals Cadillac, die volgend jaar toetreedt. De F1 Commission blijft zich dus inzetten voor een eerlijke en competitieve toekomst binnen de sport.