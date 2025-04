In gesprek met The Atletic laat Toto Wolff weten wat hij denkt over de aanstaande contractbesprekingen met George Russell. Terwijl de geruchtenmolen draait over een eventuele overstap van Max Verstappen naar Mercedes, vertelt de Oostenrijker wanneer hij verwacht de gesprekken met de Brit aan te gaan.

Het contract van George Russell bij Mercedes loopt af aan het eind van het seizoen van 2025. De Brit heeft zijn waarde voor de formatie uit Brackley de afgelopen weken onderstreept met een aantal indrukwekkende optredens in de eerste paar races van dit seizoen, waaronder drie podiumplaatsen op de circuits van Australië, China en Bahrein. Momenteel staat hij vierde in het kampioenschap, met slechts 14 punten achter de Nederlander en 26 punten achter leider Oscar Piastri.

Verstappen geruchten

Ondertussen doen er geruchten de ronde dat Verstappen mogelijk Red Bull wil verlaten, na een teleurstellend begin van het seizoen. Helmut Marko, de adviseur van de Oostenrijkse renstal, heeft zijn zorgen over de toekomst van de viervoudig wereldkampioen bij het team zelfs uitgesproken. Mercedes en Aston Martin worden als nieuwe mogelijke bestemmingen voor de Limburger genoemd.

Contractbesprekingen George Russell

Wolff heeft echter al meerdere keren laten weten tevreden te zijn met zijn huidige line-up, en vertelt nu dat hij de gesprekken met Russell aan zal gaan zodra het Europese seizoen van start gaat: "We zullen die gesprekken oppakken zodra we in het Europese seizoen zijn, er is geen stress", vertelde hij aan The Athletic. "Hij presteert op het hoogste niveau, zoals we hadden gehoopt en verwacht. Hij levert, daar is geen twijfel over."

Verstappen-Russell line-up

Hoewel Wolff zijn tevredenheid over zijn huidige coureurs niet onder stoelen of banken steekt, is een Verstappen-Russell line-up natuurlijk ook een interessante gedachte. Kimi Antonelli, de teammaat van Russell, heeft ook indruk gemaakt in zijn debuutseizoen. Mocht de Red Bull-coureur daadwerkelijk beschikbaar komen, zou Wolff een interessante beslissing moeten maken. Voor nu ligt de focus echter op de contractbesprekingen met de Brit.