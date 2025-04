Lof voor zwijgende Verstappen: 'Heeft hij slim gespeeld'

Voormalig Haas-teambaas Guenther Steiner stelt dat Max Verstappen afgelopen zondag, door niets te zeggen, juist heel veel heeft gezegd. De Italiaan beweert dat de Nederlander het slim heeft gespeeld, want zonder kritiek te uiten, weet iedereen dat hij behoorlijk kritisch is over het besluit van de FIA om hem een straf van vijf seconden op te leggen.

Het heeft natuurlijk alles te maken met de openingsronde van de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Verstappen startte vanaf pole position met Oscar Piastri naast hem op de eerste startrij. Toen de lichten uitgingen, begon de dragrace naar de eerste bocht. Piastri koos voor de binnenkant en Verstappen zat aan de buitenkant. De Australiër had volgens de wedstrijdleiding het recht op de bocht en daardoor was Verstappen, die niet kon insturen en dus bocht twee afsneed, door de stewards als schuldige aangewezen.

Niks zeggen is ook een statement

In de Red Flag-podcast legt Steiner uit dat hij opkijkt van Verstappen. 'Hij heeft het gewoon slim gespeeld. Hij heeft de boodschap overgebracht zonder dat hij echt iemand belachelijk heeft gemaakt. Hij moest zich inhouden en dus zei hij niks', zo zag Steiner. Verstappen is in het verleden kritisch geweest op de stewards, en met de nieuwe regels rondom het in diskrediet brengen van de FIA, kan de Nederlander in het uiterste geval een wedstrijdschorsing krijgen. 'Als je niets positiefs te zeggen hebt, zeg dan gewoon niets, en precies dat heeft hij in zijn voordeel gebruikt. Ik denk echt dat hij dit erg slim heeft aangepakt.'

Ook tijdens de persconferentie in Djedda wilde de Nederlander niets kwijt over het incident tussen hem en Piastri in de eerste bocht. Daarbij benadrukte Verstappen dat kritiek uiten op de FIA zomaar kan resulteren in een straf, waar hij niet op zit te wachten. Het tekent de situatie binnen de koningsklasse, waarbij coureurs worden aangemoedigd om vooral niet kritisch te zijn.

