In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam de familie van Max Verstappen met groot nieuws naar buiten, gaf de organisatie van de Dutch Grand Prix een update voor de fans, ging Kyl Larson in de fout nadat hij stelde dat hij beter was van Verstappen en stelde Juan Pablo Montoya dat Verstappen naar Mercedes gaat en het alleen nog de vraag is wie er dan bij Mercedes gaat vertrekken. Dit is de GPFans Recap van 25 april.

Victoria Verstappen stapt in het huwelijksbootje na aanzoek in Parijs

Max Verstappen en zijn familie hebben mooi nieuws kunnen delen. Terwijl iedereen in afwachting is van de eerste baby van de viervoudig wereldkampioen in F1 met Kelly Piquet, is er bij het zusje van Max ook mooi nieuws te melden. Meer lezen over en zien van het nieuws rondom Victoria Verstappen en haar vriend, die dus gaan trouwen? Klik hier!

Larson claimt beter te zijn dan Verstappen, maar klapt in muur tijdens Indy 500-test

Voor Kyle Larson eindigde de Indy 500-test in Indianapolis met een flinke klapper in de muur. De 32-jarige Amerikaan bestuurde de Dallara-Chevrolet, maar verloor de controle in de eerste bocht. Zien hoe de coureur het er vanaf heeft gebracht en waarom hij crashte? Klik hier!

Montoya: 'Wie moet er wijken bij Mercedes voor de komst van Verstappen?'

Juan Pablo Montoya vreest voor de toekomst van Red Bull Racing en denkt dat Max Verstappen er wellicht goed aan doet om te vertrekken. Maar waar kan de viervoudig wereldkampioen naartoe? Meer lezen over wat Verstappen te zeggen heeft over de toekomst van Verstappen in F1 en wie er bij Mercedes buiten de boot zou vallen? Klik hier!

Formule 1-fans zijn het eens: 'tijd voor Ben Sulayem om te vertrekken bij de FIA'

De boodschap vanuit Formule 1-fans is helder: het is tijd voor FIA-president Mohammed Ben Sulayem om zijn taken neer te leggen en te vertrekken bij het motorsportorgaan. Lezen wat de resultaten van de poll zijn en waarom fans vinden dat Mohammed Ben Sulayem als FIA-president moet gaan vertrekken? Klik hier!

Circuitdirecteur Zandvoort doet belofte aan fans Verstappen: "Gaat bijzonder worden"

Robert van Overdijk, circuitdirecteur van Zandvoort, heeft tijdens de opening van de F1 Exhibition in Amsterdam zijn hart gelucht over de toekomst van de Dutch Grand Prix. Volgens Motorsport.com sprak Van Overdijk over de aanstaande editie van 2025, maar ook over het naderende afscheid van de Formule 1 in Zandvoort in 2026. Hij blikt terug op wat de GP voor de Nederlandse autosport heeft betekend en op de uitdagingen die overwonnen moesten worden. Meer lezen over wat er tijdens de Dutch Grand Prix van 2025 allemaal staat te gebeuren? Klik hier!

