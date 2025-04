Lewis Hamilton kende in de vorige tijdperken van F1 enorm veel succes en werd eigenlijk met Michael Schumacher de meest succesvolle coureur ooit in de koningsklasse. Sinds 2022 wil het echter niet vlotten, bij zowel Mercedes als nu bij Ferrari voorlopig niet. Opent dit de deur voor een potentieel nieuwe optie voor Max Verstappen voor 2026 of 2027?

Het talent van Hamilton staat niet ter discussie, zelfs als zijn carrière eindigt zoals hij nu zou eindigen. Samen met Michael Schumacher en Max Verstappen heeft hij de meeste records in F1 in handen, terwijl de Brit richting de twintig actieve jaren in F1 gaat. Zijn eerste titel won hij al in zijn tweede jaar, in 2008 bij McLaren Mercedes. Vanaf 2013 zou hij uitkomen voor Mercedes, waarna hij vanaf 2014 begon aan een ongekende reeks die eigenlijk door geen enkele coureur, zelfs Michael Schumacher, Alain Prost of Max Verstappen, is geëvenaard.

Hamilton tussen 2014 en 2021

Het succes dat Hamilton bij Mercedes vanaf 2014 zou kennen was ongekend. Mercedes had de nieuwe motorreglementen als beste ingeschat en begon te domineren, terwijl Ferrari en het team dat het vorige tijdperk domineerde - Red Bull Racing - toekeken en vooral om P3 vochten bij de coureurs en P2 bij de constructeurs. Hamilton werd kampioen van 2014 tot en met 2020 (2016 alleen niet) zonder eigenlijk een uitdager te hebben. Het had een ongekende reeks van zeven kampioenschappen op rij kunnen zijn als teamgenoot Nico Rosberg niet kampioen werd in 2016 en als enige in dat tijdperk liet zien echt een uitdaging te vormen voor Hamilton. Dat was tot 2021, het laatste jaar van de reglementen. Toen werden de auto's bevroren en kwamen de teams dichter in de buurt van elkaar.

Het gevolg was misschien wel het meest historische seizoen ooit in F1: Hamilton vs Verstappen in 2021. Of we de twee ooit nog om een titel gaan zien vechten valt te betwijfelen, maar in 2021 waren de duels die uitgevochten werden ongekend. Hamilton moest in Abu Dhabi uiteindelijk de titel dankzij een late safety car aan Verstappen laten, anders had hij met acht kampioenschappen alleen bovenaan gestaan.

Hamilton in het nieuwe tijdperk

Hamilton is na het seizoen 2021 echter nooit meer dezelfde coureur geweest. Dit zal door drie dingen zijn gekomen. Ten eerste was het verliezen van de titel, en vooral de manier waarop, een enorme mentale klap voor Hamilton. Tot begin februari was er radiostilte. Daarna ging Hamilton weer meer goede moed aan de slag, maar bleek Mercedes de nieuwe aerodynamische reglementen fout te hebben aangepakt. Red Bull begon te domineren en zelfs Ferrari en later ook McLaren hadden een snellere auto. Tot eind 2024 had Mercedes vier de auto van de grid, iets wat niet hielp. Toch heeft de overstap naar Ferrari ook een ander pijnlijk feit bevestigd: Hamilton voelt zich niet thuis in deze auto's, die laag tegen de grond zitten en compleet anders zijn dan die van het vorige tijdperk.

In 2022 en 2023 won Hamilton geen enkele race en eindigde hij op P6 en P3 in het kampioenschap. In 2024 won hij twee races, maar werd hij zevende in het kampioenschap met 223 punten en bleek George Russell veel beter te presteren in de Mercedes. Het was de laagste klassering ooit voor Hamilton bij de constructeurs.

Hamilton bij Ferrari

In 2024 was Hamilton mentaal op het oog ook compleet afwezig. Ook dit viel makkelijk te verklaren: voor de start van het seizoen had hij met Mercedes al aangekondigd dat hij zou vertrekken bij Mercedes na 2024 en naar Ferrari zou gaan om daar vanaf 2025 Carlos Sainz op te volgen. Het resultaat was een seizoen 2024 waarin Hamilton soms compleet afwezig leek te zijn en de motivatie miste.

Bij Ferrari had hij de hoop op een achtste titel, zeker vanwege de auto die Ferrari in 2024 had en steeds beter en beter werd. Begin 2025 bleek echter meteen dat Hamilton een langere aanpassingsperiode nodig had dan hij zelf had gedacht. Eerst ging hij uit van Ferrari en hun opvatting over de auto, daarna besloot hij zijn eigen lijn te kiezen en nu zit hij er een beetje tussenin. Het resultaat? Na vijf raceweekenden was Leclerc vier keer beter over het gehele weekend. Alleen in China kan gesteld worden dat Hamilton zich comfortabeler voelde dan Leclerc. Tot nu toe eindigde hij op zondag op P10, P7, P5 en P7, met verder ook nog een DSQ die hem in China nog een P6 zou kosten. Zeker in de eerste twee weekenden kon er naar Ferrari gekeken worden, maar de afgelopen drie weekenden is wel gebleken dat Leclerc zich nog comfortabeler voelt en Hamilton zeker op zaterdag nog zoekende is.

Toekomst Hamilton

Er lijkt geen discussie te zijn over het feit dat Hamilton het seizoen 2026, met nieuwe motorreglementen, nieuwe auto's en dus nieuwe kansen, zal willen afwachten. De motivatie voor die achtste titel zal daarvoor wel genoeg reden zijn. Het kan zijn dat de auto's van het nieuwe tijdperk hem wel liggen en hij ineens weer voorin mee kan doen als de auto en motor van Ferrari ook tot de top van F1 behoren. Het kan ook zijn dat Hamilton in 2026 gaat merken dat ook deze auto's hem niet liggen en een achtste titel onmogelijk gaat worden. Zijn contract loopt tot eind 2026, waardoor een pensioen in dat geval een logisch vervolg kan zijn. Dat zou betekenen dat Ferrari voor 2027 naast Leclerc nog iemand zoekt.

Verstappen zal normaal gesproken in 2026 nog voor Red Bull rijden en het seizoen als kans zien om alle teams te bekijken en een goed beeld te krijgen van de pikorde. Als blijkt dat Red Bull het rondom de eigen motor en de auto zelf lastig heeft in het nieuwe tijdperk en hij bij Ferrari kansen ziet op kampioenschappen in het nieuwe tijdperk, is het activeren van de clausule in zijn contract om naar het Italiaanse team te gaan als vervanger van Hamilton een serieuze optie. Ferrari heeft al aangetoond dat het niet bang is om een wereldkampioen naast Leclerc te zetten, dus bij Verstappen zal dan ook niet geaarzeld gaan worden.

