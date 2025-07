In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De vrijdag voor de Britse Grand Prix zit erop en het was Lando Norris die de eerste twee vrije trainingen als snelste afsloot. Ferrari staat er ook goed voor. Charles Leclerc en Lewis Hamilton hielden Oscar Piastri achter zich voor posities twee en drie, respectievelijk. Max Verstappen verbeterde van P10 naar P5 tussen de twee sessies, maar zat nog altijd op een halve seconde afstand van de snelste mannen. Van het circuit af waren de geruchten rondom Verstappen en Mercedes het onderwerp van gesprek. Ondertussen heeft Alpine bevestigd wie hun nieuwe uitvoerend directeur wordt, terwijl Aston Martin een nieuwe hoofdontwerper heeft aangesteld. Mohammed Ben Sulayem kan concurrentie verwachten van Tim Mayer als het gaat om de verkiezingen rondom het FIA-presidentschap.

Verstappen sluit sabbatical in 2026 uit: "Ik ga zeker weten F1 doen"

Max Verstappen werd op de mediadag voor de Britse Grand Prix van de Formule 1 niet alleen gevraagd naar een mogelijke overstap richting Mercedes. De coureur van Red Bull Racing werd ook gevraagd naar een sabbatical. Neemt hij een jaartje pauze of zien we hem in 2026 gewoon weer in de koningsklasse? "Nee, nee, ik ga zeker weten F1 doen", was het antwoord van Verstappen tegenover onder andere GPFans. Dat de Nederlander volgend jaar weer in de Formule 1 rijdt, is dus een gegeven, maar heeft hij in de simulator al kunnen proeven van de bolide van 2026? "Ik persoonlijk niet, maar het team natuurlijk wel. De andere coureurs en ik krijgen daar feedback van. Maar ik heb er zelf weinig mee gereden." Lees hier het hele artikel over de optie die Max Verstappen uitsluit voor volgend jaar.

Nielsen keert terug bij Alpine en wordt rechterhand Briatore

Alpine heeft Steve Nielsen aangetrokken als Managing Director van het Franse team. Nielsen zal zich per 1 september aansluiten bij het team uit Enstone en zal rechtstreeks rapporteren aan Flavio Briatore, die de touwtjes in handen heeft bij de renstal. Nielsen is geen onbekende voor Alpine en heeft in het verleden al voor het team gewerkt. Dit was aan het begin van de jaren 2000, toen hij de rol van Sporting Director vervulde. In die periode wist Fernando Alonso tweemaal de wereldtitel te veroveren. Daarna bekleedde Nielsen diverse functies bij zowel de FIA als Formula One Management. Lees hier het hele artikel over de nieuwe aanwinst van het Alpine F1 Team.

Voormalig FIA-steward Mayer bevestigt kandidatuur voor FIA-voorzitterschap

Voormalig FIA-steward Tim Mayer bevestigt in gesprek met Racer.com dat hij zich officieel kandidaat stelt voor de verkiezingen rond het voorzitterschap van de autosportbond, die eind dit jaar plaatsvinden. Mayer legt uit dat er twee belangrijke redenen zijn voor zijn kandidatuur en zegt dat hij zich verplicht voelt om iets terug te doen voor de FIA. "Ten eerste denk ik dat er geen twijfel over bestaat dat de FIA het beter kan en moet doen. Ik heb veel vrienden, niet alleen in de sport maar ook binnen de mobiliteitssector van de FIA, die een zekere mate van bijna wanhoop hebben geuit over de huidige situatie. Dit is mijn 34e jaar in de sport, en als iemand die dat ziet, vind ik het ongelooflijk moeilijk om toe te kijken en niets te doen." Lees hier het hele artikel over een nieuwe kandidaat voor het FIA-voorzitterschap.

Nieuwe collega voor Newey: Aston Martin kaapt deze ontwerper weg bij Mercedes

Aston Martin heeft de aanstelling van Duncan Elliott (nog) niet officieel aangekondigd, maar de Brit heeft het al wel op zijn LinkedIn laten weten dat hij na veertien jaar bij Mercedes vertrekt. Hij zal bij het team van Lawrence Stroll aan de slag gaan als chief designer, hoofdontwerper dus. Hij zal samenwerken met Adrian Newey, die vorig jaar Red Bull Racing verliet en na een lang verlof sinds afgelopen maart is begonnen als uitvoerend technisch partner van Aston Martin, en met directeur van engineering Luca Furbatto. Elliott is echter niet de enige aanwinst van Aston Martin in juli. Lees hier het hele artikel over de nieuwe ontwerper bij Aston Martin.

Marko schrok van probleem Verstappen tijdens VT1: 'Moeten kijken wat er niet klopt'

Max Verstappen werd tiende tijdens de eerste vrije training voor de F1 Grand Prix van Groot-Brittannië en er gingen van die training beelden viraal van de viervoudig wereldkampioen die het enorm lastig had om zijn auto überhaupt de juiste richting in te krijgen. Helmut Marko stelt dat er een probleem is met de RB21 van Verstappen. "Onderstuur, overstuur en dat varieerde van bocht tot bocht. Er zit dus ergens een fout, want er zijn grote verschillen, ook tussen de longrun en korte run. We moeten dus kijken wat er niet klopt. Met deze prestaties komen we niet in de buurt van het podium, maar we moeten er nu voor zorgen dat we de auto weer op orde krijgen", zei de hoofdadviseur van Red Bull tegenover Sky Sports Deutschland. Lees hier het hele artikel over de problemen bij Red Bull na de eerste vrije training.

Vermeulen speelt open kaart: "Het is logisch dat we ook met Toto praten"

Volgens Raymond Vermeulen ligt de prioriteit van Max Verstappen nog altijd bij het verbeteren van de RB21. De wagen is nog steeds een zorgenkindje en hoewel er gesprekken met Mercedes lopen, wil Verstappen vooral het maximale uit zijn materiaal halen, zo stelt de manager in gesprek met Formule1.nl. "In de Formule 1 praat iedereen met elkaar. Het is logisch dat we ook met Toto praten, net zoals het logisch is dat we ook met A, B, C en D praten." Het is volgens hem juist de taak van het management om alle opties open te houden. Dat er nu zoveel wordt gesproken over Verstappens toekomst, ziet Vermeulen dan ook eerder als een hype dan als iets dat werkelijk speelt. Lees hier het hele artikel over de manager van Max Verstappen die eerlijk ingaat op gesprekken met Toto Wolff.

