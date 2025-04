Niet alleen op de baan heeft Lewis Hamilton een lastig jaar; ook op zakelijk gebied wil het niet allemaal meezitten. De zevenvoudig wereldkampioen is eigenaar van de plantaardige restaurantketen Neat Burger, maar die lijkt op weg naar een faillissement, zo meldt The Sun. De deuren van de restaurants in het Verenigd Koninkrijk zijn namelijk al gesloten, en Hamilton moet noodgedwongen 150 medewerkers ontslaan.

Hamilton richtte Neat Burger in 2019 op en opende vestigingen in onder meer Londen, Milaan en New York. Daarbij werd groots uitgepakt, en acteur Leonardo DiCaprio ging zelfs een samenwerking aan met de Ferrari-coureur. In 2022 leed het bedrijf echter een verlies van 7,9 miljoen pond, een stijging van 3,2 miljoen ten opzichte van het verlies in 2021. Destijds werden de vestigingen in New York al gesloten en werd de focus gelegd op de best presterende restaurants.

Bedrijf was al afgeslankt

Anno 2025 waren er nog twee vestigingen van Neat Burger over in het Verenigd Koninkrijk, maar ook deze zijn inmiddels gesloten. "We hebben op dit moment geen verder commentaar, behalve de bevestiging dat het bedrijf de moeilijke beslissing heeft genomen om zijn Britse restaurants te sluiten," aldus een woordvoerder van het bedrijf tegenover de Britse krant.

Hamilton wilde gezond alternatief bieden

Hamiltons missie met de oprichting van de keten was om een gezond en plantaardig alternatief te bieden in het straatbeeld. "Ik geloof dat we een gezondere optie nodig hebben in de winkelstraat, iets dat heerlijk smaakt en spannend is voor mensen die af en toe geen vlees willen eten", verklaarde hij destijds bij de opening.

