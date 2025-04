Voorlopig is het het seizoen van Oscar Piastri, die aan het genieten is van zijn absolute doorbraak in de Formule 1-top. Johnny Herbert is onder de indruk van de kwaliteiten en kalmte van de Australiër en heeft gezien dat hij zelfs Max Verstappen te slim af kan zijn.

Het is tot nu toe een seizoen om van te dromen voor de nog altijd pas 24-jarige Piastri. De Aussie gold natuurlijk al in zijn jeugdjaren als een gigantisch talent en nadat hij de rug toekeerde richting Alpine en koos voor McLaren, beleeft hij nu zijn regelrechte doorbraak. Hij heeft in de papayagekleurde bolide te afgelopen jaren ervaring op mogen doen op het hoogste toneel en lijkt nu op het punt gekomen te zijn om te kunnen vechten voor een wereldkampioenschap. Na zijn zege in Djedda, waar hij Verstappen aftroefde bij de start, prijkt zijn naam trots bovenaan het wereldkampioenschap.

Piastri is Max te slim af

Herbert is onder de indruk van de kwaliteiten van Piastri en ziet hem schitteren: "Oscar Piastri heeft inmiddels laten zien dat hij Max Verstappen te slim af kan zijn. Zijn mentale kracht, snelheid, consistentie en racekwaliteit zijn dit seizoen echt indrukwekkend geweest en hij presenteert zich zo goed en is zo kalm over de radio. Piastri doet wat hij nodig heeft om dit jaar het kampioenschap te winnen. Hij heeft een vergelijkbare mentale kracht met Verstappen", zo laat de voormalig steward optekenen bij Beste Online Casino Nederland.

Norris

Bij Lando Norris aan de andere kant van de garage gaat het er dit jaar toch wat anders aan toe: "Lando Norris maakt helaas te veel fouten, ja. De kwalificatie in Saoedi-Arabië was daar een duidelijk voorbeeld van. Het was een beetje pech, maar als je met die snelheid die kerb oprijdt, ben je de sigaar. Komt het door de druk die Norris te verduren krijgt? Ja, maar elke coureur heeft die druk en de één kan er beter mee omgaan dan de ander, maar ik denk dat hij weer in de titelrace kan komen omdat hij natuurlijk wel gewoon erg snel is."

