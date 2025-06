Oscar Piastri beleefde tijdens de Grand Prix van Oostenrijk nog een hachelijk moment met achterligger Franco Colapinto. De Australische leider in het kampioenschap heeft een verleden bij Alpine en kon het na het incident niet laten om een kleine sneer uit te delen aan zijn oude team.

In de slotfase van de race was Piastri bezig het gat richting raceleider Lando Norris te verkleinen, toen hij op de baan Colapinto tegenkwam. De Argentijn was verwikkeld in zijn eigen gevecht, maar moest ook gehoor geven aan de blauwe vlaggen. In zijn enthousiasme leek hij Piastri echter over het hoofd te zien, waardoor de McLaren-coureur kortstondig naast de baan op het gras belandde. Gelukkig had het incident geen gevolgen, en Piastri kwam uiteindelijk als tweede over de streep.

Piastri grapt over Alpine

Piastri zat in 2022 nog bij Alpine en werd halverwege de zomerstop aangekondigd als vaste coureur in 2023, maar dat ging niet door. Er lag geen contract op tafel waarmee Alpine de Australiër in de auto had kunnen zetten en ondertussen was er al een krabbel bij McLaren gezet. Tijdens de race in Oostenrijk kon Piastri wel lachen om de situatie met Colapinto en tegen engineer Tom Stallard gaf de Australiër na het incident aan: "Alpine weet me na al die jaren nog steeds op de kast te jagen."

