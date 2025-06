Klassementsleider Oscar Piastri moet in Oostenrijk genoegen nemen met P3. De Australiër wilde nog aanzetten voor een snelle ronde, maar kwam de spinnende Pierre Gasly tegen en kon daardoor zijn tweede poging niet goed beginnen.

De poleposition voor de Grand Prix van Oostenrijk ging naar teamgenoot Lando Norris. Charles Leclerc veroverde verrassend de tweede plaats, zeker gezien de wisselvallige snelheid die Ferrari het hele weekend liet zien. Max Verstappen kwam niet verder dan P7. Ook hij had hinder van Gasly, die op het rechte stuk de controle verloor over zijn Alpine.

Piastri had last van spinnende Gasly, net als Verstappen

Na afloop van de kwalificatie liet Piastri weten enigszins gefrustreerd te zijn: "Dat komt doordat ik mijn ronde niet goed kon starten. Door die spin van Gasly kon ik mijn tweede run niet goed aanvangen." Wel deelt hij complimenten uit aan zijn teamgenoot:"Lando is het hele weekend al erg snel en een goede uitdaging. We hadden genoeg snelheid in de auto om op de eerste startrij te staan." Piastri baalt zichtbaar: "Het is altijd jammer als je die kans niet krijgt, maar vanaf P3 kunnen we nog steeds een goede race rijden. Soms is het gewoon niet je dag." Toch is hij optimistisch over de zondag, gesteund door de snelheid van de MCL39:"De snelheid zit er goed in, maar de Ferrari’s zien er ook sterk uit. Dat was eigenlijk wel een verrassing. Ik ben in elk geval niet van plan om als derde te eindigen."

