Eerder bespraken we al de toekomst van Mohammed Ben Sulayem en een groot gedeelte van de Formule 1-fans lijkt het eens te zijn dat een vertrek van de FIA-president het beste zou zijn voor de sport. Maar zijn er wel eventuele adequate opvolgers? We zetten een aantal opties op een rijtje.

Na een periode vol interne spanningen, reglementaire ruis en kritiek op sportieve beslissingen, groeit de roep om nieuw leiderschap bij de FIA. De internationale autosportfederatie staat voor een belangrijke keuze: blijft men vasthouden aan de huidige koers onder Ben Sulayem, of wordt het tijd voor een frisse wind met meer focus op duidelijke, consistente regelgeving en transparantie? Met name die laatste twee onderwerpen zijn een hot topic in de koningsklasse en de roep om consistentie bij de wedstrijdleiding en minder censuur voor coureurs is groot. GPFans zet zes serieuze kandidaten op een rij, inclusief een verrassende buitenstaander.

Graham Stoker

De Brit Graham Stoker is allesbehalve een onbekende binnen de FIA. Jarenlang was hij vicepresident voor sport en in 2021 leek hij hard op weg om Jean Todt op te volgen. Zijn verlies tegen Ben Sulayem betekende een pas op de plaats, maar zijn invloed binnen de FIA-structuur bleef voelbaar. Stoker is het prototype van een regelspecialist. Hij kent het FIA-handboek van binnen en buiten en is geliefd bij teams vanwege zijn heldere interpretatie van de regels. In een tijd waarin teams klagen over inconsistente beslissingen van de wedstrijdleiding, zou Stoker als president kunnen zorgen voor een terugkeer naar juridisch onderbouwde, transparante sportieve beslissingen.

Hoe groot is de kans op een comeback? Aanzienlijk. Zeker nu zijn vroegere opponent Ben Sulayem onder vuur ligt, zou Stoker met zijn ervaring én zijn gematigde stijl een veilige maar solide keuze zijn. Op dit moment hebben we nog niks van de Brit gehoord, maar in 2021 was hij dus wel bereid om voor de rol te gaan: “We moeten handelen om onze sport te beschermen”, zei Stoker destijds. “We hebben een geweldig verhaal, zoals de huidige Formule 1-motoren en de efficiëntie van die machines. Niemand heeft ooit zulke motoren gebouwd. In de Formule E zie je wat er gedaan wordt qua snelladen en de technologie van batterijen. Ook waterstof gaat belangrijk worden, we zagen dat vorig jaar al in Le Mans. Het gaat een belangrijk onderdeel worden van de sport." Ook anno 2025 is zijn visie nog actueel.

Nikolas Tombazis

Tombazis was jarenlang een sleutelfiguur in de technische ontwikkeling van Formule 1-auto's, onder meer bij Ferrari en McLaren. Sinds zijn overstap naar de FIA is hij uitgegroeid tot de man achter de nieuwe F1-regels die in 2022 werden geïntroduceerd. Als je een regelneuroot met technisch inzicht zoekt, dan ben je bij Tombazis aan het juiste adres. Hij begrijpt hoe reglementen effect hebben op de competitie en veiligheid, en weet als geen ander waar het mis kan gaan. Zijn stijl is inhoudelijk, analytisch en bovenal gericht op eerlijk racen zonder grijze zones.

Tombazis zou als president een duidelijk pad kunnen uitstippelen richting regelconsistentie, technische innovatie en minder politieke inmenging in sportieve beslissingen. Hij is geen showman, maar wel een man van de inhoud. In zijn rol als Single Seater Director bij de FIA heeft hij natuurlijk al veel met de Formule 1 te maken gehad en is hij uitstekend op de hoogte van wat er allemaal speelt binnen het motorsportorgaan. De grote vraag is of hij het onder de vleugels van Ben Sulayem durft om zijn rug tegen hem te keren en de strijd om het presidentschap aan te gaan.

Michael Masi

Toto Wolff zal mogelijk al misselijk worden als hij deze optie ziet na wat er allemaal in 2021 gebeurd is, maar wellicht is een comeback van Michael Masi helemaal niet zo'n slecht idee. Voor veel F1-fans is zijn naam onlosmakelijk verbonden met de dramatische ontknoping van het seizoen 2021. Toch was Michael Masi vóór Abu Dhabi juist geroemd om zijn heldere communicatie en kennis van de reglementen. Als voormalig F1-racedirecteur weet hij als geen ander hoe sportieve regels moeten worden toegepast. Het blijft alleen jammer voor hem dat die bewuste race waar Max Verstappen zijn eerste titel pakte zo aan hem blijft kleven.

Masi’s praktische kennis van wedstrijdleiding is groot . Hij weet hoe het is om onder extreme druk beslissingen te moeten nemen, en zijn hands-on ervaring op de grid geeft hem een uniek perspectief dat achter de bureaus vaak ontbreekt en waar we anno 2025 nog altijd behoorlijk tegenaan lijken te lopen als het gaat om consistentie binnen de wedstrijdleiding. Een lastig puntje: zijn naam blijft controversieel. Masi zou eerder als adviseur of sportief directeur in beeld komen dan als president, maar in een rol dicht bij de besluitvorming kan hij een enorme meerwaarde zijn voor de FIA.

David Richards

Richards is een man met vele petten: voormalig rallynavigator, F1-teambaas bij BAR, en de man achter Prodrive – het engineeringbedrijf dat wereldtitels hielp winnen in rally en sportwagens. Momenteel leidt hij Motorsport UK. Richards kent de autosport vanuit elk denkbaar perspectief: als sporter, als teambaas én als organisator. Zijn bestuursstijl is pragmatisch en mensgericht. Hij pleit voor duidelijkheid in reglementen, maar ook daarbuiten. Recent ging hij de strijd aan met de FIA door in een openlijke brief namens Motorsport UK met snoeiharde kritieken te komen.

"Toen ik in 2021 tot lid van de WMSC benoemd werd, zette ik een handtekening onder een geheimhoudingsovereenkomst. Ook was ik door artikel 4 van de FIA-gedragscode in feite al gebonden. Maar deze nieuwe overeenkomst ging veel verder. Een week van tevoren kreeg ik zelfs te horen dat ik uitgesloten zou worden van de volgende bijeenkomst als ik de nieuwe overeenkomst niet zou tekenen", zo liet hij opvallend weten. Wanneer hij zich dus niet zou gehoorzamen aan de wensen van de FIA, was hij niet meer welkom bij de bijeenkomsten. Zijn internationale netwerk is groot, en hij wordt gezien als een diplomaat die rust kan terugbrengen in de FIA-top. Als president zou hij zich kunnen focussen op herstructurering, vertrouwen, transparantie en een sterker partnerschap met teams en circuits. Het vuur tegen Ben Sulayem, heeft hij in ieder geval zéker.

Peter Bayer

De Oostenrijker Peter Bayer werkte als Executive Director voor de FIA en was de man die de rotzooi mocht opruimen na de F1-crisis van 2021. Hij stond aan de basis van de herstructurering van de wedstrijdleiding en was mede-architect van het nieuwe steward-systeem. Bayer is niet bang voor verandering. Hij denkt strategisch en weet hoe hij grote organisaties moet leiden. Zijn aanpak is gestructureerd, transparant en toekomstgericht – eigenschappen die de FIA goed kan gebruiken.

Momenteel is hij CEO bij Visa Cash App RB, wat zijn kandidatuur als president op korte termijn iets gecompliceerder maakt. In die functie lijkt hij ten eerste momenteel aardig op zijn plek en ten twee krijg je bij een verkiezing als president wellicht opgetrokken wenkbrauwen met het oog op belangenverstrengelingen. Mocht hij echter ooit terugkeren binnen het motorsportorgaan, kan hij de FIA professionaliteit en geloofwaardigheid teruggeven.

Viervoudig wereldkampioen, gepensioneerd sinds 2022, maar actiever dan ooit. Vettel gebruikt zijn stem voor duurzaamheid, mensenrechten en – jawel – sportieve eerlijkheid. Tijdens zijn actieve carrière was hij al iemand die regelmatig in discussie ging met wedstrijdleiding en zich verdiept in de kleinste details van de reglementen. Vettel is intelligent, principieel en bovenal een leider met respect onder rijders, fans én insiders. Hij snapt waar coureurs tegenaan lopen, en heeft een scherp oog voor onrechtvaardigheid in de sport. Als president zou hij pleiten voor eenvoud, duidelijkheid en integriteit.

Misschien nog iets te vroeg voor het presidentschap, maar als vicevoorzitter of hoofd van een sportieve commissie zou Vettel kunnen uitgroeien tot dé stem van de nieuwe generatie. Een FIA onder zijn vleugels zou transparanter en menselijker zijn dan ooit. De grote vraag is voornamelijk of de Duitser op dit moment al zit te wachten op zo'n zware functie. Hij heeft al meermaals laten weten op dit moment van zijn familie te willen genieten en niet al te veel over de wereld te willen reizen. Mocht dat een keer veranderen, lijkt hij een geweldige keuze voor een dergelijke rol om de sport beter te maken.

