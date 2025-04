Voormalig Formule 1-coureur Karun Chandhok plaatst vraagtekens bij het aanpassingsvermogen van Lewis Hamilton. De Engelsman wist in China nog wel de sprintrace te winnen, maar verder zijn er vooralsnog weinig hoogtepunten te noteren in zijn dienstverband bij Ferrari.

Met veel bombarie werd vorig jaar aangekondigd dat de meest succesvolle coureur uit de geschiedenis van de sport zich zou aansluiten bij het meest legendarische team van de koningsklasse. Anno 2025 blijkt echter dat de SF-25 nog niet de wagen is waarmee overwinningen kunnen worden binnengehaald, al wist Charles Leclerc afgelopen zondag in Djedda wel het podium te bereiken.

Aanpassingsvermogen Hamilton

In de Sky Sports F1-podcast legt Chandhok allereerst uit dat hij hoopt dat Hamilton zijn achtste titel gaat pakken. "Ik wil dat dit werkt. Ik wil dat Lewis Hamilton wereldkampioen bij Ferrari wordt, alleen al voor de sport, maar ook als fan. Ik denk dat het een fantastisch verhaal zou zijn als hij zijn achtste titel bij Ferrari zou winnen", opent hij. Toch ziet Chandhok dat Hamilton moeite heeft om mee te komen. "Alleen je kunt dit niet op wilskracht doen. Er is veel geluid over dat hij de tijd neemt om zich aan te passen. Aan het einde van de dag hebben we het niet zomaar over een coureur. Dit is misschien wel de beste coureur aller tijden en één van de sleutelkwaliteiten van de grote coureurs is het aanpassingsvermogen. De Alonso's, Hamilton's, de Schumacher's, die zouden allemaal in staat moeten zijn om zich aan te passen aan de nieuwe reglementen, andere auto's en andere banden", zo stelt hij.

Hamilton worstelt met fundamenteel probleem: grondeffect

Chandhok is van mening dat Hamilton zich op zich prima kan aanpassen, maar dat het mogelijk simpelweg aan de grondeffectwagens ligt: "Ik geloof niet echt het 'ik neem de tijd om aan deze wagen aan te passen'-argument. Ik denk dat er iets fundamenteels is waardoor hij niet helemaal aard. Ik denk dat het aan het type auto ligt – de grondeffectwagens. We zien hem niet op de top van zijn kunnen, zoals we dat voor 2022 zagen."

