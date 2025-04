Peter Windsor, voormalig teammanager en journalist, heeft op zijn YouTube-kanaal zijn zorgen geuit over de eventuele spanningen binnen het team van McLaren, omdat Oscar Piastri het aan de stok heeft met teammaat Lando Norris qua punten, en de Australiër de Brit inmiddels voorbij is gestreefd in de ranglijst. Volgens Windsor is het echter een luxeprobleem dat de Britse formatie zelf heeft gecreëerd. De Australiër gaat na de race in Djedda aan kop in het klassement, met 99 punten. Lando Norris blijft steken op 89 punten.

De overwinning van de McLaren-coureur in Djedda heeft de Australiër naar de top van het wereldkampioenschap gekatapulteerd, waarmee hij de leiding van Lando Norris over heeft genomen. Peter Windsor sprak zijn bewondering uit voor de performance van Oscar Piastri, en noemde het een enorme stap voorwaarts voor het team uit Woking. Ook merkte hij op dat het seizoen nu daadwerkelijk is geworden wat McLaren voor ogen had: een gevecht tussen de twee teammaten.

Geen plan van aanpak

En dat is volgens Windsor ook het leukste om naar te kijken: "Op dit moment is er geen enkel teken dat er een plan van aanpak is. Ze laten ze gewoon racen. Maar wat gebeurt er als de titel echt in zicht komt?" De voormalig teammanager ziet de jonge Australiër in niets onder doen voor Norris, waar de Brit voorheen de kopman was: "Vanuit het perspectief van Oscar is er geen enkele reden meer om te denken: 'Lando is de kopman, ik moet hem misschien helpen'," aldus Windsor.

Wereldkampioenschap in zicht

Of Piastri Norris überhaupt nog wil helpen, is volgens Windsor dan ook de grote vraag: "Oscar Piastri kan nu heel, heel makkelijk wereldkampioen worden in 2025. En dat weet hij zelf ook", zo klinkt het. De performance van Piastri verbaast Windsor niet, en hij vraagt zich af wie van de twee zijn hoofd het koelste weet te houden. Max Verstappen sprak eerder zijn lof uit over de kalme benadering van Piastri, en volgens de viervoudig wereldkampioen is dat een van de belangrijkste dingen in een gevecht om het kampioenschap.