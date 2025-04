Adrian Newey is achter gesloten deuren druk aan het bouwen aan een mogelijke monsterauto voor 2026, waarmee het team van Aston Martin mee wil gaan doen om de titel. Er klonken recent ook geluiden van frictie tussen Lawrence Stroll en de topontwerper, maar daar is volgens Andy Cowell niks van waar.

Newey is seizoen begonnen bij het team van Aston Martin, waar hij natuurlijk voor een gigantisch bedrag aan salaris binnengehaald is om mee te gaan werken aan een kampioenschapswinnende auto voor het nieuwe reglement met motoren dat in 2026 zijn intrede doet in de sport. Inmiddels weten we ook dat de Britse topontwerper niks te maken heeft met de wagen van dit jaar, die momenteel troosteloos in de onderste regionen van het veld zijn rondjes maakt. Dat zou dan dan weer voor frictie binnen het team van Aston Martin zorgen, zo wist Robert Doornbos vorige week te melden.

Uitspraken Doornbos

Hij liet weten: "In die paddock gebeurt er van alles. Je hebt de eerste helft, daar is het allemaal gezellig. In de tweede helft is het een beetje grimmig. Daar gebeurt er van alles. Er lopen wat chagrijnige mensen in de paddock, waaronder Lawrence Stroll. Die heeft al een aura, indrukwekkend wat hij allemaal bereikt heeft, waarbij het niet zo fijn is om bij hem in de buurt te zijn. Dat merk je, want hij stampt echt die paddock in", zo liet de Nederlandse oud-coureur weten.

Niet bij meetings

Dit keer laat teambaas Cowell van zich horen: "Hij heeft zijn kantoor. Iedereen die daar langsloopt en hem ziet, ziet dat hij altijd aan het tekenen is op zijn whiteboard. Natuurlijk is het zo dat hij niet naar meetings gaat en hij zijn e-mails niet beantwoordt", zo lacht Cowell tegenover AS. "Hij is simpelweg een snelle auto aan het maken en we staan allemaal achter dat proces. We moeten hard werken en de doelen zijn moeilijk. De tijdsdruk is groot. We zijn aan het pushen, proberen te groeien en geven nieuw gereedschap aan een zeer grote organisatie. We vechten ontzettend hard om in 2026 een snelle auto te hebben", besluit hij.

