Max Verstappen werd voor de grap voor het blok gezet door Oscar Piastri tijdens de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna. De Red Bull-coureur ging in op gebaren van een Ferrari-fan die uiteindelijk voor hem klapte.

In Imola ging de meeste steun uiteraard naar de Ferrari's. De tifosi kwamen in grote getale naar het thuiscircuit van de Scuderia om te zien of Charles Leclerc en Carlos Sainz het konden opnemen tegen Verstappen. Een van de Italiaanse fans leek niet zo blij de Limburger te zien aan het einde van de pitstraat en stak zijn hand uit met zijn duim omlaag. De kampioenschapsleider zag het en reageerde met een middelvinger. "Er waren een heleboel mensen aan het klappen, maar er was één iemand die deed hele andere dingen," vertelde Verstappen bij de persconferentie. "Dus ik heb m'n middelvinger opgestoken en het rondje erna was hij aan het klappen, dus ze leren het wel." Twee Ferrari-fans reageerden sportief en trokken naar TikTok om hun excuses aan te bieden.

Bij Ferrari getekend

Verstappen, die de twee Ferrari-fans heeft kunnen overhalen om ook fan van hem te zijn, vervolgde: "Het is niet gemakkelijk om aardig te zijn tegen coureurs, maar ik kan ook niet zo aardig zijn tegen jou, weet je. Maar het is goed zo. Ik denk dat hij het daarna wel waardeerde. De fans zijn over het algemeen heel gepassioneerd hier. Ze houden van autosport. Natuurlijk is er meer steun voor Ferrari hier, maar dat is helemaal prima." Piastri zag de fan waar Verstappen het over had ook en zette de Red Bull-coureur voor de grap voor het blok. "Ja, ik zag volgens mij dezelfde vent. Maar hij klapte dus voor jou? Wow. Heb je bij Ferrari getekend of iets dergelijks? Is er iets dat wij nog niet weten?," lachte de Australiër. "Het is cool, een beetje de tegenpartij starren is altijd wel leuk en maakt deel uit van de sport. Uiteraard is er wel een grens."

Ook Lando Norris denkt diezelfde fan gezien te hebben. "Volgens mij stond hij wel aan mijn kant. Eerlijk gezegd zijn de Italiaanse fans altijd heel aardig tegen me geweest. Er zijn veel fans die me altijd gesteund hebben sinds het karten. In Italië is waar de meeste races zijn wanneer je jong bent, dus we brengen daar veel tijd door. Ik bedank de fan die daar stond. Natuurlijk rij ik niet voor Ferrari, maar veel van hen willen wel dat ik naar Ferrari ga."

