Max Verstappen verwacht dat het team van McLaren met Lando Norris en Oscar Piastri tot en met het eind van het seizoen een uitdaging zal vormen in het gevecht om het wereldkampioenschap, maar de Nederlander focust zich naar eigen zeggen vooral op zijn eigen team.

Het is nog even wachten op de officiële documenten van de FIA, maar Max Verstappen zal dit weekend in België een gridstraf van tien plaatsen incasseren om nieuwe motoronderdelen aan zijn pool toe te kunnen voegen. Dat betekent dat de drievoudig wereldkampioen een forse inhaalrace staat te wachten. Waar dit afgelopen jaar vaak geen probleem vormde, is dat dit seizoen anders. Verstappen is al weken niet tevreden over de performance zijn RB20, terwijl met name McLaren een enorme stap vooruit heeft weten te zetten.

Zware dobber

Verstappen heeft in het wereldkampioenschap voor de coureurs nog een voorsprong van 76 punten op Lando Norris, waar Red Bull Racing bij de constructeurs een gat van 51 punten ten opzichten van McLaren heeft. Kijkend naar de afgelopen weken biedt die voorsprong echter nog geen zekerheid voor een vierde achtereenvolgende wereldtitel voor de 26-jarige Limburger. Dat weet Verstappen zelf ook. Hij verwacht een zware dobber aan de Britse formatie te gaan krijgen, maar focust zich vooral op zijn eigen zaken.

McLaren zal blijven winnen

"Zij zijn de sterkere ploeg en ze zullen blijven winnen, dat is wel zeker", vertelt Verstappen op de mediadag in België. "Uiteindelijk moeten we ons gewoon op onszelf richten. Ik denk dat we de dingen namelijk ook wat beter kunnen doen als het gaat om het optimaliseren van de auto. Daar gaat mijn aandacht naartoe. Het winnen van het kampioenschap speelt in je achterhoofd, maar ik denk dat we ons eerst moeten richten op het proberen om meer performance in de auto te vinden."

