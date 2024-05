Oscar Piastri moest in de F1 Grand Prix van Emilia-Romagna genoegen nemen met de vierde positie. Hij vertelt tegenover onder andere GPFans over zijn race en waar McLaren nu staat ten opzichte van Red Bull Racing.

Piastri liep twee weken geleden in Miami het podium mis, niet alleen vanwege een safety car-periode die voor hem ongelukkig uitpakte, maar ook vanwege een tik van Carlos Sainz. Hij hoopte in Imola zijn eerste beker van het seizoen binnen te slepen, maar een gridstraf gooide roet in het eten. Piastri had zich indrukwekkend als tweede gekwalificeerd, maar werd drie plekken naar achteren gezet voor het ophouden van Kevin Magnussen. In de race zat hij vast achter de Ferrari's en toen hij Sainz eenmaal voorbij was na de pitstop, kon hij geen inhaalslag meer maken op Charles Leclerc. De McLaren-coureur zag teamgenoot Lando Norris vlak achter winnaar Max Verstappen over de streep komen en waarschuwt Red Bull dat de papaya-kleurige bolides vaker het gevecht aan zullen gaan.

Pushen op de harde compound

"Ik denk dat de pace eerlijk gezegd heel goed was," begon Piastri tegenover de aanwezige media, waaronder GPFans. "Volgens mij waren we in de eerste stint wel sterk, maar we zaten gewoon vast achter Carlos. Aan het begin van de tweede stint heb ik heel hard gepusht om proberen tijd te winnen en Leclerc te pakken, maar die banden houden er echt niet van om gepusht te worden. Ik had het daarna lastig. Het leek erop dat Charles hetzelfde had. Hij kon het gat naar Lando dichtrijden voordat de banden afvielen. Over het algemeen ben ik wel blij met mijn race, maar er was meer dat ik had kunnen doen."

Vechten voor overwinning

De Australiër is tevreden over het momentum de afgelopen twee raceweekenden. "Als team staan we er gewoon," zo vergeleek Piastri zijn McLaren met de Red Bulls. "Miami voelde als een erg sterk weekend en ook hier waren we weer sterk. Als team bewijzen we dat we op verschillende circuits in verschillende omstandigheden, waar we het in het verleden moeilijk hadden, nu kunnen vechten voor de overwinning." Norris pakte de eerste zege van McLaren met deze technische reglementen in Miami en was in Imola nog geen driekwart van een seconde verwijderd van een tweede zege. Piastri heeft nog geen podium gepakt in 2024, maar met het bij kunnen houden van Verstappen in Miami en met de tweede kwalificatietijd afgelopen zaterdag laat hij zien de snelheid er wel voor te hebben.

