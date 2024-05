Charles Leclerc rekende zichzelf al niet rijk na de vrijdag in Imola, waarbij hij twee keer als snelste werd afgevlagd. Uiteindelijk kwam de Monegask tijdens de kwalificatie niet verder dan P4 en wijst hij naar McLaren dat misschien wel verstoppertje aan het spelen was.

Het hele weekend in Imola was Ferrari al erg sterk, daar waar Red Bull Racing juist aan het worstelen was. McLaren kon ook om de bovenste plekken meeknokken, maar gaf toch redelijk wat tijd toe op de Scuderia. Dat was tijdens de kwalificatie echter niet zo en de Monegask vermoedt dat er wat spelletjes zijn gespeeld. Desalniettemin had hij iets meer verwacht van het nieuwe pakket en tegelijkertijd stelt hij dat er nog wel meer potentie in de 2.0-versie van SF-24 zit.

Updates werken, maar doel is niet gehaald

"Om bij het goede nieuws te beginnen, de upgrades doen gelukkig wat we ervan hadden verwacht", zo opent Leclerc tegenover onder meer GPFans. "Op een baan zoals dit hebben we misschien nog niet het volledige voordeel kunnen zien van dit nieuwe pakket. We hebben namelijk niet ons doel gehaald en dat was de pole position." Op vrijdag zag het pakket er sterk uit, maar het was slechts een vrijdag. "Vrijdag was erg sterk, maar je hebt altijd de twijfels over het brandstofniveau [van de anderen]."

McLaren speelde verstoppertje

Daarnaast vermoedt Leclerc dat McLaren misschien de concurrentie wat zand in de ogen aan het strooien was. "Ik denk dat ze gisteren misschien wel met iets meer brandstof rondreden of simpelweg met een lagere motorstand, maar ze waren in ieder geval een soort verstoppertje aan het spelen", aldus Leclerc. De Monegask schuift overigens op naar plek drie en dat heeft te maken met het feit dat Oscar Piastri drie plekken straf heeft gekregen vanwege het ophouden van Kevin Magnussen.

