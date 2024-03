Carlos Sainz schreef afgelopen zondag de Formule 1 Grand Prix van Australië op zijn naam, maar zit voor 2025 nog altijd zonder werkgever. Lando Norris en Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc nemen het op voor de Spanjaard die aast op een zitje bij een ander topteam.

Een van de grote verhalen uit de winterstop was Lewis Hamilton die de transfer van Mercedes naar Ferrari aankondigde en dat zal na dit seizoen gebeuren. Sainz moet plaatsmaken voor de zevenvoudig wereldkampioen en is opzoek naar een nieuw thuis voor volgend jaar. Christian Horner heeft laten weten dat Sainz op het lijstje staat van Red Bull, waar er een vraagteken hangt boven Max Verstappen, terwijl Sergio Pérez nog geen contractverlenging heeft gekregen. De 29-jarige uit Madrid staat ook op het lijstje van Toto Wolff die opzoek is naar een nieuwe ploegmaat voor George Russell. Kick Sauber, wat over twee jaar het fabrieksteam wordt van Audi, en Aston Martin zouden ook nog opties kunnen zijn voor Sainz.

Sainz hoopt dat overwinning hem aan baan helpt

De zege van Sainz op het Albert Park Circuit laat maar weer eens zijn talent zien. Hij is sinds de Grand Prix van Abu Dhabi van 2022 nog steeds de enige coureur om de Red Bulls te verslaan voor overwinningen. Om het nog indrukwekkender te maken, Sainz won afgelopen weekend na een intensief herstel van een operatie na een blindedarmontsteking. "Ik ben nog steeds werkloos voor volgend jaar, dus ik denk dat dit [de overwinning in Australië] wel helpt om een baan te krijgen volgend jaar. Ik hoop dat ik een stoeltje krijg, natuurlijk," zo lachte hij na afloop van de race. Sainz kreeg ook complimenten van zijn teamgenoot. "Ik denk dat iedereen in de paddock weet wat Carlos waard is. Hij is een van de hoogst gewaardeerde coureurs in de paddock. En hij is elke keer dat hij in een Formule 1-wagen zat extreem sterk geweest. En dat heeft hij meerdere keren laten zien," aldus Leclerc.

Je bent gek als je hem onderwaardeert

Norris, die bij McLaren Sainz als teamgenoot had in 2019 en 2020, sloot zich tijdens de persconferenties bij Leclerc aan. "Ik denk eerlijk gezegd dat Charles het goed heeft verwoord. Er is geen reden waarom iemand [Sainz] zou moeten onderwaarderen. Ik denk dat de mensen die hem kennen, weten waartoe hij in staat is, zijn inspanningsniveau kennen, zijn aanpak en toewijding om een van de beste te willen zijn, precies zoals hij [in de race in Melbourne] en de afgelopen weken heeft bewezen. Ik weet zeker dat je genoeg coureurs hebt die waarschijnlijk niet zo hard hun best zouden hebben gedaan en zoveel tijd en moeite hadden gestoken in het proberen te herstellen en weer in de raceauto te stappen. En ik zou zeggen dat hij het hele jaar door nog een stapje hoger is gebleken dan vorig jaar. Ja, je bent gek als je hem onderwaardeert."

