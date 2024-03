Carlos Sainz won, nadat Max Verstappen in de beginfase van de F1 Grand Prix van Australië was uitgevallen, afgelopen zondag de derde race van het seizoen voor Charles Leclerc en Lando Norris. Volgens voormalig F1-coureur Christijan Albers was de tendens na de race over de inhaalactie van Sainz niet juist.

In de podcast van De Telegraaf laat Albers weten dat hij, ondanks dat de mening van veel mensen was dat de race ook zonder Verstappen niet veel beter was, toch genoten heeft van de Grand Prix in Melbourne. "Ik vond het eigenlijk wel een leuke race. Het is balen van Max, want je wilt nooit dat een coureur zo uitvalt. Zeker die Red Bull, die is zo betrouwbaar. Dit laat maar zien dat het een mechanische sport is.

Onzekerheid over uitslag groter zonder Verstappen

Verstappen wordt door iedereen gezien als een speciaal talent, maar volgens Albers is tijdens de race in Australië wel duidelijk geworden dat de onzekerheid van de uitslag bij het ontbreken van Verstappen groter is. "Dit bewijst ook maar weer dat als je Max, of in ieder geval een supertalent, niet in je team hebt zitten en je hebt een tweede coureur die dat niet kan evenaren, dan krijg je een uitslag die je niet verwacht had."

Sainz haalde Verstappen niet op snelheid in

Volgens Albers was de tendens niet juist na de race. Sainz haalde Verstappen alleen in omdat hij problemen had, iets wat veel fans volgens hem niet zo zagen. "Vooral van Engelse commentatoren hoor je dan ook dat Verstappen ingehaald werd door Sainz. Dat was absoluut niet het geval. Als je rechtsachter zo'n groot probleem hebt met die remschijf, kun je de auto dan ook niet vertragen, dus je gaat dan ook glijden. Ook achteraf was ik er een beetje stil van dat de tendens was dat Carlos Sainz er wel even aan voorbij was gereden. Dat was niet helemaal het geval. De realiteit was dat Max zijn positie verloor, omdat de temperatuur rechtsachter opliep. Dat is de ware reden."

