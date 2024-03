Mercedes is nog altijd op zoek naar de opvolger van Lewis Hamilton die na het Formule 1-seizoen van 2024 zal vertrekken naar Ferrari. Toto Wolff heeft uitgelegd dat er meerdere kandidaten op zijn lijstje staan, maar dat Max Verstappen wel op plek één staat.

Hamilton rijdt al sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en dat heeft hij altijd gedaan met een Mercedes-krachtbron, eerst bij McLaren en vanaf 2013 bij het Mercedes-team zelf. De Brit sleepte de wereldtitels binnen in 2008, 2014 en 2015 en ook van 2017 tot en met 2020. Maar op één overwinning van George Russell anderhalf jaar geleden na is het vooral de ene teleurstelling na de andere bij Mercedes sinds de introductie van de huidige technische reglementen in 2022. Hamilton, die de seizoensstart van 2024 heeft bestempeld als zijn "allerslechtste ooit", vond dat het tijd was voor verandering en dus maakt hij de overstap naar Ferrari. Wie de nieuwe teamgenoot van Russell wordt, is nog niet bekend, maar Max Verstappen is een van de kanshebbers, zeker als de situatie rondom Red Bull-teambaas Christian Horner uit de hand loopt.

Verstappen nummer één

"Het is de soort relatie die op een gegeven moment moet gebeuren," vertelde Wolff tegenover FOX Sports Australia in Melbourne over een kans om Verstappen weg te kapen bij Red Bull. "Maar we weten nog niet wanneer." Op de vraag of de Nederlander op plek nummer één staat op zijn lijstje van mogelijke vervangers voor Hamilton, antwoordde de teambaas: "Ja, ik bedoel, kijk hoe hij presteert. Echter, ik zou andere coureurs niet buiten beschouwing willen laten. Ik denk dat we naar onszelf moeten kijken en [ons moeten afvragen] wat we met deze auto kunnen doen. Dan wordt het gemakkelijker, wie die tweede auto ook bestuurt. Het is al veel makkelijker geworden voor George, omdat hij het potentieel heeft om wereldkampioen te worden en nog veel meer. Het is de taak van het team om dit op te lossen in plaats van dat we zoeken naar een geweldige coureur als wondermiddel."

Betere auto voor Verstappen

Het lijkt er dus op dat Wolff eerst een Mercedes wil hebben die competitief kan zijn, voordat hij Verstappen naar het team zal lokken. "Ik denk dat hij buitengewoon goed is, maar we zouden hem nu een auto geven waar je je handen aan vol hebt en moeilijk is om af te stellen en mee te rijden. Ik zou eerst liever die stap [richting de kop van het veld] willen maken en dan pas zeggen: 'Dit is ook een auto waarmee je kunt rijden, want ook deze is snel'." De Oostenrijker wil nu eerst "de rijdersmarkt in de gaten houden" en afwachten, voordat hij in de zomer een beslissing maakt over een opvolger van Hamilton.

Verschillende kandidaten

Verstappen is niet de enige kandidaat voor het zitje naast Russell. "Het hangt er denk ik vanaf wat Max doet," vervolgde Wolff. "We hebben nog een jonge jongen die veelbelovend is en ik wil niet extra druk op hem leggen, maar het lijkt erop dat hij een van de grootsten kan worden," zo doelde hij op Andrea Kimi Antonelli. "Maar we willen hem ook niet in het diepe gooien door hem op 17-jarige leeftijd in een F1-auto te zetten. Er zijn verschillende mogelijkheden wat we met hem kunnen doen. Natuurlijk is er ook nog Fernando [Alonso] die voor veel spektakel zorgt, en Carlos [Sainz] is ook erg goed. Er zijn dus een paar opties. Ik zal het spelletje spelen als een bruid: hard to get!"

