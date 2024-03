Fernando Alonso kwam als zesde over de streep in de Formule 1 Grand Prix van Australië, maar werd als achtste geklasseerd na een tijdstraf van 20 seconden. Deze kreeg hij na een crash van George Russell. Aston Martin bevestigt nu dat ze niet in beroep gaan.

Alonso ving de wedstrijd op het Albert Park Circuit aan vanaf de tiende plek, maar kon een aantal posities goedmaken door binnen te komen tijdens een Virtual Safety Car voor de stilgevallen Mercedes van Lewis Hamilton. In de slotfase moest hij Russell, die op nieuwere banden reed en daardoor het gat kon dichten, achter zich zien te houden in het gevecht om de zesde positie. Het ging echter goed fout voor de Brit in de één na laatste ronde. Russell stuiterde door de grindbak in bocht 6, raakte de muur en kwam in zijn zwaar beschadigde Mercedes weer terug de baan op, waardoor de race onder gele vlaggen eindigde. Hij vermoedde dat hij een 'brake test' had gekregen van Alonso.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vettel legt twee F1-raceafstanden af in succesvolle test met Porsche: "Meteen goed gevoel"

Tijdstraf van 20 seconden

De wedstrijdleiding van de FIA kwam tot dezelfde conclusie en verklaarde dat Alonso artikel 33.4 van het sportief reglement had overtreden. Daarin staat dat "een auto nooit onnodig langzaam of onvoorspelbaar bestuurd mag worden of op een manier die mogelijk als gevaarlijk kan worden gezien door andere coureurs of andere personen." De stewards maakten duidelijk dat de tweevoudig wereldkampioen wel het recht had om anders door de bocht te gaan dan normaal en niet verantwoordelijk was voor de vuile lucht achter hem waardoor Russell crashte, maar dat het afremmen 100 meter voor de bocht wel als "uitzonderlijk" wordt beschouwd. Alonso kreeg een tijdstraf van 20 seconden wat hem twee posities kostte.

OOK INTERESSANT: Van blindedarmoperatie naar zege in Australië: Sainz geeft inkijkje in afgelopen twee weken

Bittere pil slikken en straf accepteren

Aston Martin heeft nu laten weten dat ze niet in beroep gaan en dus niet zullen proberen de straf terug te draaien. "Ten eerste is iedereen in de autosport opgelucht dat George oké was en weg kon lopen na zijn crash," begon teambaas Mike Krack in een verklaring. "Ik wil dat jullie weten dat we Fernando volledig steunen. Hij is de meest ervaren coureur in de Formule 1. Hij heeft aan meer Grands Prix meegedaan dan wie dan ook en heeft meer dan 20 jaar ervaring. Hij is een meervoudig wereldkampioen in verschillende klasses. Om een tijdstraf van 20 seconden te krijgen, terwijl er geen contact was met de auto die ons volgde, is een bittere pil om te slikken, maar we moeten het besluit accepteren. We hebben ons best gedaan om ons punt te maken, maar zonder nieuw bewijs zijn we er niet toe in staat een right of review aan te vragen. Fernando is een fenomenale coureur en hij gebruikte elk middel waarover hij beschikte om voor George te finishen - precies zoals we vorig jaar ook in Brazilië zagen met Sergio [Pérez]. Dit is de kunst van de autosport op het hoogste niveau. Hij zou nooit iemand in een gevaarlijke positie dwingen."

Gerelateerd