Sebastian Vettel nam vandaag deel aan een test met de Porsche 963 op MotorLand Aragón. De viervoudig Formule 1-kampioen legde meteen twee Grand Prix-afstanden af. Vettel vertelde na de test over zijn ervaringen.

Twee weken geleden was Vettel te vinden bij Porsche Penske Motorsport in Mannheim voor het passen van een stoeltje en een intensieve simulatorsessie om gewend te raken aan de 963-bolide waarmee Porsche racet in onder andere het FIA World Endurance Championship en de 24 Uur van Le Mans. Een paar dagen later kroop hij achter het stuur van de echte auto voor een testritje bij het Weissach Development Centre. Maar vandaag was het voor Vettel tijd voor de real deal. In de Porsche 963 legde hij 118 ronden af op het MotorLand Aragón in Spanje. Het was zijn eerste keer in een hybride prototype en hij verslond direct maar liefst 581 kilometer, de afstand van bijna twee Grands Prix.

Andere rijervaring

"Natuurlijk hou ik andere autosportdisciplines in de gaten en ik ken veel coureurs die actief zijn in het WEC en Le Mans," vertelde Vettel na afloop van de test. "Op een gegeven moment werd mijn nieuwsgierigheid zo groot dat ik het idee kreeg om het zelf uit te gaan proberen. Porsche gaf me de mogelijkheid om een huidige hypercar te testen met de 963. Na het passen van het stoeltje, de simulatorsessie en de test in Weissach had ik meteen een goed gevoel."

"Rijden met de Porsche 963 hier op het circuit in Aragón - dat was zeker leuk," vervolgde de voormalig Red Bull-, Ferrari- en Aston Martin-coureur. "Ik moest eerst even aan alles wennen en mijn ritme vinden. De rijervaring is anders, simpelweg omdat je een dak boven je hoofd hebt, en daarbij is de auto wat zwaarder en zijn de banden anders." De Duitser kreeg assistentie van vaste Porsche-coureurs Matt Campbell, Michael Christensen, Kévin Estre, André Lotterer, Frédéric Makowiecki en Laurens Vanthoor evenals van DTM-kampioen Thomas Preining. "De Porsche-fabriekscoureurs waren heel behulpzaam en legden me uit wat speciaal was en waar ik aan moest wennen. Dat maakte het makkelijk voor me."

