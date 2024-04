Red Bull-topman Helmut Marko vermoedt dat viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel een terugkeer in de Formule 1 wel ziet zitten, als hij een stoeltje bij een van de topteams weet te bemachtigen.

Sebastian Vettel is een van grote namen uit de geschiedenisboeken van de Formule 1. De 36-jarige Duitser werd tussen 2010 en 2013 vier keer achtereenvolgend wereldkampioen in dienst van Red Bull Racing, waarna hij de overstap maakte naar Ferrari. Bij de iconische grootmacht uit Maranello hoopte hij het nalatenschap van landgenoot en racelegende Michael Schumacher voort te kunnen zetten, maar tot wereldtitels kwam het nooit. Eind 2020 vertrok de Heppenheimer naar Aston Martin, waarna hij na twee vrij kleurloze seizoenen besloot een punt achter zijn loopbaan te zetten.

Mogelijke rentree Vettel

De afgelopen weken wordt de naam Vettel echter veelvuldig genoemd in de paddock. Vettel heeft meerdere keren op laten tekenen een terugkeer in de Formule 1 niet langer uit te sluiten, en daarnaast biedt de coureursmarkt verschillende mogelijkheden. Voor het seizoen van 2025 zijn er nog dertien van de twintig zitjes te vergeven, waaronder bij de topteams van Red Bull Racing en Mercedes. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko, een goede vriend van Vettel, is dat ook direct een voorwaarde voor een rentree.

Zitje bij een topteam

"Ik denk dat hij wel terug wil keren, als hij een plekje bij een topteam kan bemachtigen", vertelt de Oostenrijker tegenover de Duitse tak van Sky Sports. "Dan is hij er klaar voor." Die kans lijkt echter klein. Mercedes heeft haar pijlen in eerste instantie gericht op Max Verstappen als opvolger van Hamilton, maar de interesse in Carlos Sainz en junior coureur Kimi Antonelli is een publiek geheim. Bij Red Bull Racing geniet Sergio Pérez de voorkeur, maar ook daar beschikt men over meerdere interessante opties. Daarnaast liet Marko eerder op optekenen dat Vettel niet als optie wordt gezien.

