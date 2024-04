Max Verstappen heeft voor het tweede jaar op rij naast de Laureus Award voor beste sportman van het jaar gegrepen. De prestigieuze eretitel is, op basis van de prestaties in 2023, gegaan naar tennisser Novak Djokovic.

Max Verstappen kende in 2023 een bijzonder indrukwekkend jaar in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur won 19 van de in totaal 22 verreden races en legde zodoende met grote voorsprong beslag op zijn derde achtereenvolgende wereldkampioenschap. Zijn nominatie voor de Laureus World Sport Awards voor beste sportman van het jaar 2023, kwam dan ook niet als een verrassing. Verstappen is echter niet in de prijzen gevallen. Tennisser Djokovic is er met de titel vandoor gegaan.

Verstappen grijpt naast Laureus Award

Verstappen won de prijs - ook wel 'de Oscar van de sport' genoemd - al eens in 2022. Afgelopen jaar was hij ook genomineerd, maar moest het toen afleggen tegen voetballer Lionel Messi, die met Argentiniƫ het WK-voetbal won. Messi behoorde ook dit jaar tot de genomineerden. Verstappen zelf zal niet wakker liggen van het mislopen van de prijs. Het is een publiek geheim dat de 26-jarige coureur geen waarde hecht aan dit soort verkiezingen, omdat hij van mening is dat sporters niet met elkaar vergeleken kunnen worden.

šŸ† Novak Djokovic is the 2024 Laureus World Sportsman of the Year.



Last year, he won titles at the Australian Open, French Open and US Open to reach a stunning career tally of 24 Grand Slam singles triumphs.

#Laureus24 pic.twitter.com/9JUOnybShC — Laureus (@LaureusSport) April 22, 2024

