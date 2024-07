De kans bestaat dat Sergio Pérez na de Grand Prix van België zijn biezen moet pakken bij het team van Red Bull Racing. Ondertussen zitten meerdere coureurs op het vinkentouw, waaronder Daniel Ricciardo. De Australische coureur geeft aan dat hij nog veelvuldig over zijn toekomst spreekt met de Red Bull-leiding.

Pérez heeft bij het team van Red Bull door de jaren heen wel vaker een mindere periode laten zien, maar wat de man uit Guadalajara de afgelopen tijd laat zien, spant echt de kroon. Pérez komt eigenlijk al raceslang niet meer in het stuk voor en blijft de ene na de andere flater op de mat leggen. Dat alles gebeurt tot overmaat van ramp ook nog eens vlak nadat Red Bull hem beloond heeft met een nieuw contract voor de komende twee seizoenen. Desalniettemin is de toekomst van de routinier bij het team allerminst zeker: volgens diverse berichten zou Red Bull namelijk middels een speciale clausule na de Grand Prix van België afscheid van hem kunnen nemen.

Gesprekken met Red Bull-leiding

Mocht het tot een vroegtijdig vertrek van de Mexicaan komen, is het de vraag wie er door Red Bull naar voren wordt geschoven als vervanger. Yuki Tsunoda heeft de afgelopen weken veelvuldig een openbare sollicitatie naar het stoeltje gedaan, terwijl ook de naam van Liam Lawson regelmatig genoemd wordt. Ook Ricciardo heeft goede banden met met name Christian Horner en hij vertelt over de mogelijkheden en zijn band met het team: "Ik spreek nog steeds een hoop met Christian en Helmut [Marko] aan die kant. Een hoop zaken gaan nog altijd langs hen", zo klinkt het op de persconferentie in België duidelijk.

Kritische Marko

De Australiër vervolgt: "Met andere delen van het team [van Red Bull]? Niet echt. Ik zit natuurlijk hier en daar ligt dan ook mijn focus. Ik praat vooral met mijn team en de engineers hier. Vorig jaar zat ik natuurlijk ook nog bij de coureursmeetings en de nabesprekingen na een sessie. Toen vroeg ik daar de engineers ook nog een hoop dingen. Dat is nu niet het geval. Wél praat ik nog atijd met Christian en Helmut. Het is fijn om ze te zien na een goed resultaat. Helmut laat het wel weten wanneer een resultaat niet goed is", lacht Ricciardo. "Ik ben blij dat ik weer onder een soort van microscoop ligt en in een omgeving met wat druk. Dat is leuk."

