Red Bull-junior Ayumu Iwasa zal tijdens het raceweekend in Japan zijn Formule 1-debuut gaan maken. De Super Formula-coureur mag tijdens de eerste vrije training plaatsnemen in de Visa Cash App RB van Daniel Ricciardo. Een bijzonder moment, aldus de 22-jarige Japanner.

Formule 1-teams zijn het vandaag de dag verplicht om tijdens het seizoen minimaal twee keer een rookie in te zetten tijdens een vrije training, zodat jong talent de kans krijgt om meters te maken in koningsklasse-materiaal. Red Bull heeft er daarom voor gekozen Ayumu Iwasa zijn officiële Formule 1-debuut te laten maken in zijn thuisland, Japan. Tijdens de eerste vrije training zal hij plaatsnemen in de cockpit van de vooralsnog tegenvallende Visa Cash App RB-coureur Daniel Ricciardo.

Het winnen van wereldkampioenschappen

"Ik ben erg blij om deel te kunnen nemen aan een officiële Formule 1-sessie in mijn thuisland", wordt Iwasa geciteerd door Autosport.com. "Ik heb zin om de eerste stap te zetten in het realiseren van mijn droom: het winnen van races en meerdere jaren achter elkaar het wereldkampioenschap grijpen in de Formule 1, de meest prestigieuze klasse ter wereld." Iwasa verreed namens hetzelfde team in november van 2023 al de Young Driver Test in Abu Dhabi.

Carrière tot nu toe

Iwasa komt dit jaar uit in de Japanse Super Formula, een competitieve klasse onder juniorcoureurs. In 2020 schreef hij het Franse Formule 4-kampioenschap op zijn naam, waarna hij zijn Formule 3-debuut maakte en twee achtereenvolgende seizoenen in de Formule 2 uitkwam. In 2023 won hij drie races, maar vanwege het te vaak niet scoren van punten, werd hij uiteindelijk 'slechts' vierde in het kampioenschap.

