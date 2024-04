Max Verstappen boekte afgelopen weekend zijn derde zege van het F1-seizoen na vier races en heeft het naar zijn zin in de RB20. De upgrades die het team naar Japan mee heeft gebracht, waren nogal behoorlijk en blijken nog impactvoller te zijn dan van tevoren gedacht.

Bij Auto, Motor und Sport is het upgradepakket geanalyseerd. Uit deze analyse blijkt dat de upgrades van Red Bull een stuk groter zijn dan iedereen verwacht had. "Nadat Ferrari in Melbourne een één-twee pakte, leek het er even op dat de afstand tot de constructeurskampioen wat verkleind was. De RB20 kreeg in Japan de eerste upgrade, terwijl de eerste serieuze upgrades bij Ferrari, Mercedes, en McLaren nog op zich laten wachten. Het aerodynamische upgradepakket van Red Bull is veel groter dan op het eerste gezicht het geval leek te zijn. Veel van de veranderingen vonden onder het bodywork plaats. De warmtewisselaars en de koeling werden verschoven naar een andere plek. Het doel van deze verandering is dat de koelinlaten opnieuw ontworpen kunnen worden, net als de uitlaten. Dit komt de aerodynamische efficiëntie ten goede."

Sidepod aangepakt

Er zijn nog meer veranderingen op te merken. "De horizontale luchtinlaat onder de bovenkant van de sidepod is nog meer een brievenbus geworden dan voorheen. De uitleg van de engineers was: we zoeken naar de efficiëntste plekken voor de radiatoren, om zoveel mogelijk lucht door de openingen te laten stromen. Dit stelt ons in staat om de koelinlaten kleiner te maken. Dat heeft weer voordelen voor de achterkant van de auto."

Vloer RB20 ook anders

Tot slot is ook de vloer van de RB20, waarin Verstappen drie van de eerste vier races heeft gewonnen, aangepakt. "De vloer en de vloerranden werden aangepast om aan de gewijzigde luchtstroom, om zo lokaal meer downforce te genereren, zonder dat dit ten koste gaat van de stabiele luchtstroom. Daarnaast is Red Bull constant bezig met een nieuwe strategie om wervelende luchtstromingen tot rust te brengen, door de turbulentie in luchtinlaten terecht te laten komen, en deze luchtstromingen dan weer op een minder kritiek punt vrij te laten."

