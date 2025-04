Max Verstappen won afgelopen weekend zijn eerste race van het seizoen door op indrukwekkende wijze de F1 Grand Prix van Japan te winnen voor de op papier snellere auto's van McLaren. Lando Norris zat in zo'n auto en werd tweede. Hij reageert op uitspraken van Verstappen na de race over de auto van McLaren.

Verstappen won in Japan de race en stelde na afloop dat hij in de McLaren al lang en breed weg was geweest en ze hem niet weer terug hadden gezien. Concurrent Norris is daar niet zo zeker van. In gesprek met ESPN gaat Norris in op de uitspraken van Verstappen. "Ik heb veel respect voor Max, maar ik weet ook dat sommige dingen (die hij zegt) niet waar zijn. Hij mag van mij de auto komen testen op elk moment, wanneer hij maar wil. Ik kijk ernaar uit om de teleurstelling op zijn gezicht te zien wanneer hij na het testen uit de auto komt."

Norris over strategie McLaren in Japan

Veel mensen vonden na de race dat Oscar Piastri een kans had moeten krijgen om langs Norris te gaan en een poging te wagen ten opzichte van Verstappen, nadat Norris al de hele race de kans had gekregen en er niet in was geslaagd. Norris stelt echter dat McLaren wellicht een undercut had moeten proberen, iets waar ook veel kritiek op was. McLaren koost met de twee auto's namelijk voor ongeveer hetzelfde moment om te stoppen. “Achteraf gezien zijn er veel dingen die niet zonder risico waren, wat waarschijnlijk het grootste antwoord was. Ik denk dat het heel makkelijk is, en zelfs voor mij toen ik uit de auto stapte en naar de race keek, was ik niet zo tevreden met hoe het er allemaal uit had gezien, en misschien met hoe onze aanpak aanvoelde."

