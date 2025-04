Max Verstappen gaat net zoals vijf andere vaste coureurs niet in actie komen tijdens de eerste vrije training van de F1 Grand Prix van Bahrein om aan de regels omtrent rookies te voldoen. De Nederlander reageert op zijn afwezigheid tijdens VT1. Of de Nederlander fan is van de regel? Niet echt.

Dit jaar krijgen de rookies meer kansen dan de afgelopen jaren het geval is geweest. Sinds 2022 moet in elke auto van een team tijdens het seizoen een rookie gezeten hebben tijdens VT1, wat dus betekent dat elke vaste coureur een keer zijn auto af moest staan. In 2025 moet dit nu zelfs twee keer per auto, wat betekent dat er in totaal dus vier keer een rookie in de auto's gezet moet worden. Een paar teams hebben het geluk dat ze al rookies in hun auto hebben, Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto en Isack Hadjar, die allemaal minder dan twee races hadden verreden voorafgaand aan het seizoen en in Australië en China dus al als rookies hebben geteld tijdens VT1. Zij hoeven hun auto dit seizoen dus niet twee keer af te staan volgens de regels. Jack Doohan hoeft dit maar een keertje te doen (reed vorig jaar al de Grand Prix van Abu Dhabi) en heeft dit al gedaan tijdens het weekend in Japan, waar Ryō Hirakawa toen VT1 reed. Hij hoeft zich hier dus ook geen zorgen meer om te maken in 2025. Bij Red Bull is dit echter niet het geval, waardoor Yuki Tsunoda en Verstappen dus dit seizoen twee keer de auto af zullen moeten staan.

Verstappen over afstaan VT1

Voor Verstappen is het vrijdag dus de eerste van de twee keer dat hij de auto af gaat staan, dit keer aan reservecoureur Ayumu Iwasa. Verstappen grapt er eerst richting Viaplay over en stelt dat hij bij de pitmuur wellicht gewoon naast race-engineer Gianpiero Lambiase gaat zitten. "Als hij naast mij wil zitten misschien wel, ik heb het hem nog niet gevraagd eigenlijk. Gaan we een beetje interessant doen." Vervolgens gaat hij wat serieuzer in op het ontbreken tijdens VT1. De Nederlander was liever wat later op het circuit aangekomen dan dat hij geïnteresseerd naar de eerste training gaat kijken. "Nou ja, dan ben ik liever thuis eerlijk gezegd. Ik rij natuurlijk liever in de auto zelf of ik ben thuis, maar goed. Je moet de auto twee keer in het seizoen afgeven, dus je moet het er maar mee doen."

Veel rookies tijdens VT1 in Bahrein

In totaal komen er tijdens VT1 dit weekend zes rookies in actie. Zo zien we Hirakawa, Frederik Vesti, Dino Beganovic, Luke Browning, Felipe Drugovich en Iwasa dus in actie komen in plaats van Oliver Bearman, George Russell, Charles Leclerc, Carlos Sainz, Fernando Alonso en Verstappen respectievelijk. Bahrein is een populair circuit hiervoor, net zoals Abu Dhabi, omdat er veel jonge coureurs al ervaring hebben opgedaan in F2 of F3 en daarnaast in het geval van Bahrein alle vaste coureurs tijdens de testdagen al flink op het circuit hebben gereden en dus wel een training kunnen missen.

