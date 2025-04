Max Verstappen baarde in Japan opzien door te stellen dat hij in de McLaren aan de horizon verdwenen was geweest van pole position, waarmee hij toch een sneer uitdeelde aan Lando Norris en Oscar Piastri. In Bahrein wordt hem nog een keer naar die opmerking gevraagd en doet hij er een schepje bovenop.

De Grand Prix van Japan werd afgelopen zondag een prooi voor Verstappen. Vaak weet de Nederlander de prestaties van zijn materiaal te maximaliseren, maar eerder op zaterdag in Suzuka wist hij iets neer te zetten wat toch heel weinig mensen voor mogelijk hadden gehouden. Na een zinderend rondje over het circuit van Suzuka, wist de viervoudig wereldkampioen zijn auto tegen alle verwachtingen in op pole position te posteren, waarmee hij de McLaren-coureurs toch enigszins verbouwereerd achterliet. Op zondag trok hij die lijn uitstekend door.

Opmerkingen over McLaren

Vanaf start tot finish was Verstappen dominant op Suzuka International Racing Course. Bij de start sloeg de Nederlander direct de aanval van Lando Norris af, terwijl hij hem na een langzame stop van Red Bull ook nipt voor wist te blijven. Vervolgens wist hij de snellere McLarens voor te blijven, iets wat toch als een uitzonderlijke prestatie werd gezien. Na afloop vond Verstappen het dan ook een uitstekend idee om wat zout in de papaya-wonden te strooien. "Ik ben natuurlijk heel blij met wat ik doe. Ik wil er niet eens aan denken als ik in die andere auto had gezeten. Dan had je mij niet meer gezien. Misschien was ik dan al in Tokio geweest."

Verstappen komt erop terug

Vanzelfsprekend krijgt hij in Bahrein nieuwe vragen over die uitspraken. Verstappen dient de journalist van de Formule 1 zelf van scherpe repliek: "Ik maakte geen grapje. Dacht jij dat het een grapje was?! Het was geen grap. We weten hoe lastig en nauw de window is met onze auto. Dan krijg je de vraag wat je in een andere auto zou doen. Ik geef dan eerlijk antwoord. Ik heb ook in datzelfde interview gezegd dat dat überhaupt niet gaat gebeuren. Er is geen reden om erover te speculeren. Ik werk gewoon met het team om onze auto te verbeteren en het fijn te maken om te besturen. Dan wordt het ook leuker om aan de auto te werken en de sweet spot te vinden."

