Daniel Ricciardo kwam tijdens de Grand Prix van Japan niet voorbij de eerste ronde na zijn crash met Alex Albon. Een vervelende situatie, die uiteindelijk volgens Dr. Helmut Marko wél voor hulp aan Max Verstappen zorgde.

De Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka is zondag in de vroege Nederlandse ochtend een prooi geworden voor Verstappen. De Red Bull Racing-coureur pakte zaterdag de pole position en vertrok dus vanaf P1. Tijdens de twee staande starts die we zagen, wist hij redelijk eenvoudig teamgenoot Sergio Pérez achter zich te houden en vanaf die positie reed de drievoudig wereldkampioen ongestoord en onbedreigd richting zijn derde zege van het seizoen. Daarmee spoelde Verstappen de kater van de uitvalbeurt in Australië op de best mogelijke manier weg.

Gekibbel met Lambiase

Echt helemaal vanzelf liep het weekend niet. Gedurende de eerste paar dagen was het team van Red Bull - gewapend met de nodige upgrades op de RB20 - af en toe nog zoekende. Zelfs in de race was er nog discussie tussen bijvoorbeeld Verstappen en engineer Gianpiero Lambiase. Volgens Marko kwam er daarbij hulp uit onverwachte hoek: "Bij Max was de afstelling van de voorvleugel cruciaal. Dit kwam door de hoge temperaturen op zondag. Max wilde meer vleugel, terwijl engineer GP minder wilde", zo opent hij in zijn column voor Speedweek.

Hulp van Ricciardo

De adviseur van het team vervolgt: "Omdat er een rode vlag was, hadden we het geluk dat we dat konden bijstellen. Eigenlijk kun je zeggen dat Daniel Ricciardo uiteindelijk Verstappen heeft geholpen. Na de herstart was alles prima voor Max", grapt de Oostenrijker. De reden voor de slechte start van de Racing Bulls waren de harde banden. Ricciardo was in de eerste bocht te voorzichtig en werd links en rechts ingehaald. Daardoor ontstond het race-incident, wat nu eenmaal op het begin makkelijk kan gebeuren."

