Voormalig Formule 1-teambaas Otmar Szafnauer is van mening dat de genialiteit van Max Verstappen gevierd moet worden, en dat de drievoudig wereldkampioen niet moet worden "gestraft" omdat hij momenteel alles wint.

Max Verstappen domineert momenteel met Red Bull Racing in de Formule 1. De 26-jarige Nederlander legde de afgelopen drie jaar achtereenvolgend beslag op het wereldkampioenschap, en er lijkt maar weinig een vierde in de weg te liggen. Van de tot nu toe vijf verreden races wist Verstappen er vier te winnen. Alleen in Australië ging het mis, vanwege een remprobleem. Met 110 punten achter zijn naam staat de drievoudig wereldkampioenschap bovenaan in het kampioenschap, gevolgd door teammaat Sergio Pérez met 85 punten.

Dominantie van Verstappen

De dominantie van de Nederlander is indrukwekkend. In 2023 won hij maar liefst 19 van de 22 verreden races, en verbrak hij record na record. Toch zijn niet alle fans gecharmeerd van de coureur uit Hasselt. Voor de fans van Ferrari en Mercedes is het logischerwijs niet leuk om te zien dat de overwinningen niet voor het oprapen liggen, maar fans van de sport zijn ook kritisch op Verstappen, omdat de spanning op deze manier van het toneel zou verdwijnen.

Genialiteit vieren

Otmar Szafnauer kan zich daar niet in vinden: "Je kan niet van Max afkomen", klinkt het tijdens een Formule 1-evenement in Abu Dhabi. "De sport heeft dit al eerder meegemaakt. Maar Max zal niet voor altijd wereldkampioen zijn, het zal veranderen. We hebben de dominantie van Michael [Schumacher] en Lewis [Hamilton] gehad in het verleden, en we moeten Max nu vieren vanwege zijn genialiteit, en hem niet straffen omdat hij alles wint."

